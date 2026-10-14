La Policía retira el vehículo del empleado de la empresa de limpieza de Almería tiroteado a la salida de las instalaciones del Punto Limpio, en el Polígono Sector 20 de la capital. EP

Matan a tiros a un trabajador de la limpieza en Almería: era hermano de la condenada por el crimen de una niña en 2002

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LO ESENCIAL Las claves Asesinan a tiros a Antonio Santiago Santiago, trabajador del servicio municipal de limpieza en Almería, al terminar su turno de madrugada. La víctima era el único familiar en Almería de Juana Santiago, condenada en 2005 por el brutal crimen de la niña Montserrat Fajardo en 2002. El suceso ocurrió sobre las 5:30 horas en el Sector 20, donde el agresor disparó varios tiros al trabajador antes de darse a la fuga. La Policía Nacional investiga el caso tras activar el protocolo por muerte violenta y apela a la cautela sin confirmar si responde a un ajuste de cuentas.

La Policía Nacional investiga la muerte a tiros de Antonio Santiago Santiago, un trabajador del servicio municipal de limpieza de Almería que murió durante la madrugada de este miércoles, 14 de octubre, cuando acababa de terminar su turno en el polígono industrial del Sector 20.

La víctima era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña Montserrat Fajardo, de siete años, en 2002.

El crimen se produjo sobre las 5.30 horas, cuando la víctima salía de las instalaciones del punto limpio del polígono y se dirigía a su vehículo.

En ese momento, según la información facilitada por fuentes policiales a Europa Press, fue abordado y recibió varios disparos junto a su coche. El autor habría huido del lugar.

La primera alerta recibida por los servicios policiales avisaba de la presencia de un hombre muerto en plena calle después de que se hubieran escuchado detonaciones en la zona, a la altura de Urbasur. Poco después, una segunda llamada alertó de que otra persona había sido encañonada por un individuo que se marchaba del lugar.

Los agentes desplazados hasta el polígono comprobaron los hechos y activaron el protocolo por muerte violenta. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del asesinato, determinar quién lo cometió y localizar a los posibles responsables.

La Policía no confirma un posible ajuste de cuentas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, confirmó ante los medios la identidad del fallecido y pidió cautela mientras avanzan las pesquisas. Por el momento, se desconoce el móvil del crimen y el representante del Gobierno central en la provincia evitó confirmar que pueda tratarse de un ajuste de cuentas.

"Habrá que esperar a que avance la investigación y se esclarezcan los hechos", señaló Martín, que también reclamó "máxima discreción" para facilitar el trabajo policial y aclarar las posibles circunstancias conectadas con el asesinato.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que Antonio Santiago era el único familiar de Juana Santiago que aún residía en Almería. No se ha confirmado, sin embargo, que la relación de parentesco tenga conexión alguna con el ataque ni que exista un vínculo entre el crimen de 2002 y el asesinato de este miércoles.

La condena por el crimen de Montserrat Fajardo

Juana Santiago fue condenada a 23 años de prisión por el asesinato de Montserrat Fajardo, una niña de siete años cuyo cuerpo fue encontrado en 2002 dentro de una caja de cartón en la calle Sierra de Monteagud, en el barrio almeriense de Piedras Redondas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería se dictó en 2005, después de un juicio con jurado popular, que también condenó a otros dos familiares.

El caso estuvo marcado por la violencia con la que fue asesinada la menor, que presentaba 36 puñaladas y quemaduras por ácido sulfúrico en alrededor del 80% del cuerpo. Los hechos se produjeron en un contexto de desavenencias familiares.

Juana Santiago salió de prisión hace aproximadamente dos meses, tras cumplir la pena impuesta. Por ahora, las autoridades no han establecido ninguna relación entre su excarcelación y la muerte de su hermano.