Moreno critica la "inoperancia" del Gobierno en Ceuta y que "no se active Frontex": "¿A quién no se quiere molestar?"

Los presidentes Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas durante su comparecencia en Ceuta. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno critica la inoperancia del Gobierno español durante la crisis migratoria en Ceuta y cuestiona por qué no se ha activado Frontex. El presidente andaluz exige una mayor coordinación entre administraciones y reclama que se agilicen las devoluciones de inmigrantes que entraron ilegalmente. Moreno subraya la importancia de Ceuta para España y Europa, y pide a la UE una respuesta más firme y apoyo económico ante la avalancha migratoria. El líder ceutí, Juan Jesús Vivas, respalda las críticas y asegura que el Gobierno central no ha estado a la altura durante la crisis.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado "la imagen de inoperancia del Gobierno de España" durante la crisis migratoria de Ceuta y que "no se haya activado Frontex". "¿A quién no se quiere molestar?", se ha preguntado el barón 'popular'.

Lo ha hecho este jueves durante una comparecencia celebrada tras su reunión con el líder ceutí, Juan Jesús Vivas, quien ha catalogado a su homólogo andaluz como "un referente de equilibrio".

Moreno ha visitado la ciudad autónoma por primera vez después de la "invasión" migratoria del pasado 30 de julio. Una crisis en la que "el Gobierno de España no ha estado a la altura", según el líder autonómico.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha defendido que la comunidad "va a ser una de las grandes aliadas que Ceuta va a tener" puesto que, "defendiendo los intereses" de la ciudad autónoma, "se defienden los de España y Europa".

Asimismo, ha hecho hincapié "los lazos históricos que mantienen unidos los dos territorios desde hace siglos".

Hace tres semanas entraron de forma ilegal a la ciudad ceutí alrededor de 70.000 inmigrantes, de los que se desconocen la cifra que queda aún en territorio español.

Cuestionado sobre la postura de Vox, partido que desde el pasado mes de junio forma parte el Ejecutivo regional y que asegura que "Andalucía no acogerá a ningún menor" de los que llegaron a la costa ceutí, el presidente ha indicado que tanto "el presidente de España como la Unión Europea han dicho que todo aquel que entró de manera ilegal tiene que volver al punto de origen".

Para el 'popular', ese es "el objetivo".

Al hilo de esto, ha defendido que es el Ejecutivo central el que tiene que poner "todos los recursos, atención e intereses" para que el plazo en el que se lleve a cabo estas devoluciones sea "lo más breve posible".

"Eso es lo que dice el sentido común y lo que las instituciones han dicho", ha apostillado.

Moreno ha declarado que la situación que llevan viviendo los ceutíes desde el pasado 30 de julio "es muy grave e intolerable" a la vez que ha denunciado que "un país como España, que es una de las grandes economías de Europa, no tenga aún datos oficiales" de cuántos inmigrantes quedan en la ciudad.

Para el presidente de Andalucía, lo vivido en Ceuta "exige la coordinación de todos los gobiernos", sin embargo, ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha demostrado y dado una imagen de inoperancia e incompetencia que se ha comprobado" desde el resto del país y Europa.

"Ningún español puede dar la espalda a Ceuta y todas las administraciones tienen que poner los medios acordes a sus posibilidades y competencias para dar solución a la avalancha", ha declarado Moreno.

En palabras del presidente regional, las imágenes de lo sucedido "generan sonrojo y preocupaciones".

Por otra parte, Juanma Moreno ha incidido en que Europa debe poner "una mirada más seria" en el sur de sus fronteras a la vez de la necesidad de "una respuesta mucho más exigente".

No obstante, ha criticado que el Ejecutivo central "no haya solicitado aún la ayuda económica a la Unión Europea, que sería muy positiva, ni que haya activado a Frontex a pesar de que se ha ofrecido".

"¿A quién no queremos molestar?", se ha preguntado el andaluz.

Juanma Moreno ha asegurado no entender "cómo nadie sabía que esto iba a pasar cuando las autoridades locales habían avisado". "¿Lo sabían casi todos los servicios secretos y nosotros no?", ha señalado.

En paralelo, el líder regional ha asegurado que, en su papel de vicepresidente primero del Comité de las regiones y ciudades de la UE, hará todo lo posible para que "Ceuta esté en el corazón de Europa".

Moreno ha defendido que "España y Europa no pueden transmitir una imagen de debilidad en la frontera sur" porque "los vacíos de poder tienden a ser ocupados".

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha señalado estar "convencido" de que Ceuta contará "con la ayuda de Andalucía y de su presidente".

"El presidente Juanma Moreno siempre ha estado de la mano y sé que ahora va a hacer más esfuerzo que nunca".

En paralelo, el líder de la ciudad autónoma ha vuelto a denunciar que el Gobierno central "no ha estado a la altura" de la situación "ni cuando se produjo la vulneración del territorio ni ahora, que se requiere la vuelta a la normalidad".

Una normalidad que, tal y como ha defendido el 'popular', supone "el retorno de todas las personas que entraron de manera ilegal a la ciudad".

Según ha afirmado, "se están haciendo entre 25 y 30 expedientes al día", lo que supondría que "se tardaría un año" en enviar a todos los inmigrantes que entraron de forma ilegal a España de vuelta a Marruecos.

Para Vivas, el Ejecutivo de Sánchez "no está poniendo todos los medios que tiene a su disposición", por ello espera que "recapacite".