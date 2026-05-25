El 'superdomingo' que alarma al PSOE-A: perdería la mitad de los municipios ganados en 2023 con el resultado del 17-M

El PSOE-A mantiene su fortaleza en localidades pequeñas, pero su poder territorial se debilita en cada ciclo electoral, mientras el PP amplía su base local y aspira a gobernar en más municipios.

El temor a un 'superdomingo' electoral preocupa al PSOE andaluz, ya que la coincidencia de elecciones podría impedir el 'voto dual' y favorecería al PP.

El PP ha logrado ser la fuerza más votada en 588 de los 785 municipios andaluces y domina ya todas las capitales de provincia, incluso Jaén.

El PSOE-A podría perder hasta la mitad de los municipios que ganó en 2023 si se repite el resultado de las elecciones andaluzas del 17-M en las municipales de 2027.

Las elecciones andaluzas han supuesto un varapalo histórico para el PSOE-A, que desciende otros dos peldaños en su suelo electoral, hasta los 28 escaños. Una crisis de confianza sin precedentes que puede marcar los siguientes meses y desembocar en el desmantelamiento del poder local socialista en las municipales de 2027.

A las malas perspectivas per se se suma el temor a un 'superdomingo' electoral. En el caso de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales en la misma fecha que las municipales, existe el riesgo de que no se produzca el llamado 'voto dual', es decir, ciudadanos que para unos comicios se decantan por un partido político y en otros, por uno diferente.

El miedo a un efecto 'arrastre' de la caída de Sánchez se expresa en voz baja en el PSOE andaluz, conscientes de que podría suponer la puntilla para el partido. Pero con solo extrapolar el resultado del pasado 17-M a una municipales en 2027, se confirmaría ya una grave caída. Un desmoronamiento.

El PSOE fue la fuerza más votada en 343 municipios en los últimos comicios locales, en 2023, pero solo lo ha sido en 176 localidades en las andaluzas del pasado domingo. Lo que supone que, con estos mismos resultados, los socialistas perderían hasta la mitad de los municipios.

Las elecciones de 2023 ya fueron un traspiés para el PSOE andaluz, liderado por Juan Espadas entonces. Ganaron en concejales, pero perdieron en votos y muchos municipios tradicionalmente fieles se contagiaron del 'vuelco' hacia el PP en 2022.

El PP obtuvo la confianza mayoritaria en 257 municipios en 2023. En este 2026 ha sido primera fuerza en votos en hasta 588 de los 785 pueblos y ciudades de Andalucía. Además, ha ganado en todas las capitales, incluso en Jaén, única en la que ganó el PSOE en 2023, por un margen estrechísimo.

A pesar del desastroso resultado obtenido por los socialistas en las autonómicas, el dominio municipal en la región todavía es importante. Actualmente el PSOE-A gobierna en más de 350 ayuntamientos, ya sea con mayoría absoluta o con pactos con otras formaciones locales o partidos a su izquierda.

Una "puñalada" a las federaciones

La confluencia de elecciones suele favorecer a la lista mayoritaria, que en este caso, según las encuestas nacionales, sería el PP. De ahí que figuras del socialismo nacional estén sugiriendo la necesidad de un adelanto electoral de las generales para que el posible descalabro de Sánchez no se lleve consigo a los ayuntamientos.

El más contundente ha sido el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que considera que el 'superdomingo' sería una "puñalada trapera" del presidente del Gobierno a sus compañeros de las federaciones autonómicas y municipales.

En Andalucía, el alcalde de Jaén, Julio Millán, única capital donde gobierna el PSOE, ha instado a Sánchez a darle una "pensada" al adelanto electoral y ha recordado la alta "incidencia" del debate nacional en lo que después se vota en las urnas locales.

Los socialistas, por tanto, se juegan de aquí a 2027 conservar el poder en los ayuntamientos, un granero que, bien o mal, siempre han tenido abastecido gracias a la histórica implantación del PSOE en el territorio.

En el ciclo electoral que va de 2022 a 2026, el PP no solo ha ido tiñendo de azul el mapa, sino que ha puesto su pica en algunos feudos simbólicos para el socialismo, como en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, municipios muy poblados de Sevilla. Allí, en las dos últimas autonómicas, se han impuesto los de Juanma Moreno, pero ambos ayuntamientos siguen estando en manos del PSOE desde el inicio de la democracia.

El PSOE resistió el embate en las municipales de 2023 gracias a la fidelidad de las localidades de menos de 5.000 habitantes, con un voto muy arraigado por el socialismo. Pero en cada vuelta de tuerca electoral va perdiendo nichos.

El PP amplía su base local

En el otro lado, el PP de Andalucía, pese a perder la mayoría absoluta, sigue ampliando su base. Además de imponerse en 585 municipios el 17-M, ha sumado otros 150.000 votantes.

El Partido Popular, actualmente gobierna en 330 municipios andaluces, por lo que tras confirmarse como la opción mayoritaria de los andaluces aspira a incrementar notablemente su poder territorial, algo que ya sucedió en 2023, ya que por entonces tan solo tenían el 'bastón de mando' en 189 ayuntamientos.

Además, los populares son desde hace ya tiempo la opción prioritaria en las capitales de provincia y las localidades más pobladas. Así, ha logrado ser el más votado en las 20 ciudades con más habitantes.

De las principales ciudades, extrapolando el resultado de las autonómicas, la izquierda tan solo aspiraría a recuperar Cádiz por la suma de Adelante Andalucía y PSOE. En este sentido, además de la evolución de los socialistas, habrá que ver cómo se comporta la izquierda emergente ante las citas electorales de 2023.