La 'fuga' de María Jesús Montero: sale por la puerta trasera de la sede del PSOE andaluz para esquivar a la prensa

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero salió por una puerta trasera de la sede del PSOE andaluz en Sevilla para evitar a la prensa tras el Comité Ejecutivo regional. La maniobra de Montero fue captada por una cámara de La Sexta, mientras la prensa esperaba en la sala de prensa de la sede. La comparecencia ante los medios la realizó Fernando López Gil, director de campaña, mientras Montero evitaba declaraciones públicas. Montero confirmó que dejará su escaño en el Congreso para asumir como líder de la oposición en Andalucía, pero no garantiza permanecer los cuatro años.

El número 37 de la calle San Vicente, en Sevilla, lo ocupa un palacete de los años 40 con una puerta de entrada señorial. Por ahí se accede a la sede del PSOE andaluz y por ahí hizo su aparición en torno a las 12:00 horas María Jesús Montero para asistir al Comité Ejecutivo regional en el que se han analizado los resultados electorales de este domingo.

Sin embargo, la candidata socialista no ha salido por el mismo lugar por el que ha entrado, a pesar de que, a primera vista, no hay más puerta que la del 37. Montero ha optado por un acceso secundario, en la misma calle pero en otro número, a fin de no ser captada por las cámaras ni enfrentarse a los periodistas.

De hecho, la secretaria general del PSOE-A y futura líder de la oposición en el Parlamento andaluz, ha esperado a que la prensa estuviera reunida en el patio central de la sede, es decir, la sala de prensa, para asistir a la comparecencia del secretario de Comunicación, Fernando López Gil. En ese momento, pasadas las 13:30 horas, Montero ha salido con su equipo de seguridad y aferrando una bolsa de plástico.

Las imágenes han sido captadas por una cámara de La Sexta que hacía guardia en el exterior de la calle San Vicente.

La exvicepresidenta, que entró sin hacer declaraciones a la ejecutiva, sí estuvo este lunes por la mañana en la Cadena Ser analizando con Àngels Barceló los resultados del 17-M.

El peso de la comparecencia ante los medios para dar cuenta del Comité Regional ha recaído en Fernando López Gil, su director de campaña. A la hora en que este celebraba que el PSOE había logrado su "objetivo fundamental", apear de la mayoría absoluta al PP, Montero, que ha cosechado los peores resultados de los socialistas en Andalucía, tomaba la puerta trasera.

Al despiste

La sevillana también está jugando al despiste con su futuro. Ha confirmado, como ya había hecho en campaña, que dejará el escaño en el Congreso para tomar posesión del asiento en el Parlamento de Andalucía. Pero eso no significa que Montero vaya a quedarse los cuatro años siguientes como líder de la oposición contra Juanma Moreno.

"Voy minuto a minuto", ha dicho en la Cadena Ser, donde también ha recalcado que permanecerá en su puesto hasta que el partido estime concluida su tarea. Eso abre el abanico a las interpretaciones sobre el futuro de una mujer que vino a Andalucía comandada por Pedro Sánchez y no ha podido mejorar el resultado de Juan Espadas en 2022.