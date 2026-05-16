Entre lavadoras, aperitivos, en la feria de Jerez y con 'prioridad conyugal': así reflexionan los candidatos andaluces

Las claves

Las claves Generado con IA Los candidatos andaluces aprovechan la jornada de reflexión para descansar y desconectar antes de las elecciones. Juanma Moreno paseará por Málaga y compartirá un aperitivo con amigos y familia, alejándose de la tensión electoral. María Jesús Montero pasará el día con su madre e hijas en Sevilla, buscando tranquilidad y compensar el tiempo dedicado a la campaña. Manuel Gavira opta por un paseo con su esposa en Cádiz, mientras José Ignacio García y Antonio Maíllo eligen actividades cotidianas y familiares antes de acudir a la Feria de Jerez.

Las elecciones andaluzas ya están a pocas horas de distancia y, como manda la tradición, lo que impera este sábado de reflexión es descanso para los cinco candidatos. Unidos en su afán por desconectar, separados en la fórmula para hacerlo.

Las opciones van desde tomar aperitivos con amigos a cocinar, poner lavadoras, e incluso disfrutar de la Feria de Jerez, con la familia y seres queridos siempre de fondo.

Alejar tensiones como sea es el mantra, y en el caso de Juanma Moreno ocurrirá en Málaga, su provincia natal.

Tras una campaña en la que se ha animado a cantar su sigle 'Kilómetro sur' y ha buscado la suerte abrazando a la vaca 'Blanca' –nieta de la ya inevitable famosa vaca/talismán 'Fadie'– Moreno intentará olvidarse del reto de revalidar mayoría absoluta dando un paseo que le permita disfrutar del paisaje costero de la ciudad.

Luego, aperitivo con amigos y pasar tiempo con la familia. También familiar se presenta el sábado de reflexión para María Jesús Montero, que compartirá la jornada con sus hijas y su madre en Sevilla.

En parte por ser un remanso de paz y también así, ha reconocido la propia Montero, compensar por haber tenido a la familia "un poco descuidada" en estos días de campaña. "Sobre todo" a su madre, que "es ya mayor", y a quien quiere ver para "estar un rato tranquila" con ella.

Luego si hay ocasión, pasará un rato con amigos.

Su recogimiento contrasta con el deseo de brisa marina de Manuel Gavira. El candidato de Vox elige sin dudas lo que desde sus filas definen como 'prioridad conyugal', y que se traduce mundanamente en un paseo junto a su esposa por el paseo marítimo de Cádiz, su ciudad natal.

Le favorece el clima primaveral andaluz, que afronta los últimos días de templanza antes de registrar su primera ola de calor. Como también beneficiará cerca de Cádiz, en Jerez, los planes de José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía.

Tras recorrer 5.300 kilómetros por Andalucía en dos semanas, García piensa aprovechar el tiempo: recogerá, ordenará, limpiará y pondrá lavadoras –idéntica tarea a la que se dedicaba en la jornada de reflexión Teresa Rodríguez– antes de poner rumbo a la Feria de Jerez.

Porque no todo descanso debe ser en silencio. Rebujito y amigos será el escenario del final del sábado para él mientras en Sevilla el otro candidato de la izquierda, Antonio Maíllo (Por Andalucía) elige un día hogareño.

El líder de la confluencia que integra a IU, Sumar y Podemos repondrá la nevera, cocinará... y dará como es habitual su paseo diario por la capital andaluza, donde es seguro que habrá quien le pare para preguntarle qué cree que pasará el domingo. Lo que esta claro que ya la suerte está echada.