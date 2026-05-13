Los andaluces reciben llamadas que piden el voto del PSOE haciéndose pasar por personal del SAS

Imagen de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la portavoz parlamentaria, María Márquez. EP

Las claves

Las claves Generado con IA Andaluces están recibiendo llamadas que simulan ser del SAS para pedir el voto al PSOE en las próximas elecciones. Las llamadas alertan sobre la supuesta privatización de la sanidad pública andaluza bajo el gobierno del PP y animan a votar por el PSOE. El PSOE-A reconoce estar detrás de esta estrategia telefónica, enmarcándola como una técnica habitual de marketing electoral. El mensaje aclara que es un anuncio financiado por el PSOE, de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Los andaluces están recibiendo estos días llamadas de lo más inusuales.

Al descolgar el teléfono, una voz femenina le recuerda al receptor "su próxima cita médica". Hasta ahí, todo normal; lo llamativo es cómo sigue el mensaje.

"Y para informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la Sanidad pública. Ya somos más de dos millones de andaluces los que estamos en listas de espera", continúa la mujer.

El PSOE-A es quien está detrás de esta "estrategia", que nace con motivo de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo.

La llamada -publicada por El Mundo- continúa de la siguiente manera: "Solo tú puedes arreglarlo. En esas elecciones vota sanidad pública. Vota PSOE. Este es un anuncio financiado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Elecciones al Parlamento de Andalucía".

Por su parte, desde el Partido Socialista andaluz explican a EL ESPAÑOL que se trata de "una técnica de marketing electoral muy conocida, que se ha usado siempre y que hacen todos los partidos". Asimismo, afirman que "no son llamadas falsas en absoluto".