Sánchez se une a Sheinbaum en la 'guerra' con Ayuso: "Va a dar lecciones a México y acaba dando vergüenza ajena"

Pedro Sánchez en el mitin de este domingo en La Línea de la Concepción Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez apoya a Claudia Sheinbaum en su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso tras la polémica por la visita de Ayuso a México. Sánchez critica a Ayuso por intentar dar lecciones a México y considera que su actitud resulta vergonzosa para España. Durante un mitin, Sánchez destaca la solidaridad de España y Canarias ante la gestión del hantavirus y promete ejemplaridad en la respuesta. María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de aprovechar la tragedia de los guardias civiles para hacer política y vincula al PP con la corrupción relacionada con el narcotráfico.

A 9.000 kilómetros de distancia, desde el Campo de Gibraltar, Pedro Sánchez le ha lanzado un capote a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su particular 'guerra' con Isabel Díaz Ayuso.

"Ayuso va a dar lecciones a México y acaba dando vergüenza ajena", ha ironizado el presidente del Gobierno en un mitin este domingo en La Línea de la Concepción (Cádiz) junto a la candidata socialista a la Junta en las elecciones andaluzas del 17-M, María Jesús Montero. Sánchez no ha querido dejar pasar la ocasión de referirse al reciente enfrentamiento de Sheinbaum y Ayuso a cuenta de la visita de la presidenta madrileña a México.

En suelo mexicano, Ayuso alabó el mestizaje de la nación centroamericana, lamentó el descrédito de Hernán Cortés y, según denunció, fue invitada a abandonar el hotel Xcaret donde se celebran los Premio Platino por "presiones" del Gobierno mexicano.

En esta querella que implica ideologías, instituciones y un buen puñado de siglos pasados y hechos históricos, Sánchez se alinea con la mandataria extranjera y desautoriza a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Menuda paciencia hay que tener con la derecha española incluso fuera de nuestras fronteras", ha continuado en tono humorístico.

Además de los 'pildorazos' a Ayuso, el presidente ha querido mandar un "abrazo a ese pueblo hermano" que, ha continuado, acogió a los exiliados españoles tras el golpe de Francisco Franco y la Guerra Civil. Así, ha recordado la política de 'puertas abiertas' a los republicanos llevada a cabo por el presidente de México Lázaro Cárdenas.

Durante el mitin en La Línea, Sánchez ha saltado sobre algunos temas candentes más allá de la campaña electoral andaluza. Así, ha celebrado la "solidaridad" de España y Canarias en la gestión del hantavirus. "El mundo nos observa de nuevo y España, como en muchas otras crisis, va a responder a la altura de lo que es este país, con ejemplaridad y eficacia".

En pleno Campo de Gibraltar, el presidente ha valorado que su Gobierno será el que derribará la Verja que separa el territorio español de la colonia británica, el "último muro que queda en la Unión Europea".

Respecto al fallecimiento este viernes de los dos agentes de la guardia civil en acto de servicio en las aguas de Huelva, Sánchez ha trasladado "nuestro pesar, cariño y solidaridad". Además, ha reconocido a estos profesionales que "se juegan la vida por garantizar la seguridad y el bienestar de los españoles".

Montero sube el tono en campaña

Frente a este mensaje aséptico de Sánchez ha sido María Jesús Montero la que ha ido con todo una vez pasado el luto oficial: la candidata socialista ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de intentar "hacer caja con las tragedias", en referencia a un vídeo en el que lamentaba el suceso. "Basta ya de oportunismo político utilizando el malestar y la desgracia para contar mentiras y trasladar inseguridad".

Montero ha mostrado en La Línea su perfil más agresivo en lo que va de campaña: "Si tanto le preocupa a Moreno Bonilla el narcotráfico, haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido está permanentemente asociada al narcotráfico". Después de referirse al caso de la Diputación de Almería y de la alcaldesa de Marbella, ha insistido en que "siempre la corrupción del PP está al lado del narcotráfico".

Por último, ha sacado a colación la fotografía de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado: "Moreno haría bien en decirle al señor Feijóo que está muy feo pegarse paseos y veraneos con un narcotraficante poniéndote cremita".