Los narcos rompen la campaña con la muerte de dos guardias civiles: Moreno culpa a Interior de que "campen a sus anchas"

El funeral de los agentes y el luto oficial marcan el último fin de semana antes de las elecciones, y se espera que el tema esté presente en el debate electoral del lunes.

El suceso ha provocado reacciones de todos los partidos, con el PSOE-A suspendiendo actos y Vox aprovechando para reforzar su discurso de seguridad.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, culpa al Gobierno central y al ministro del Interior de permitir que el narcotráfico actúe con libertad en la costa.

La muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a narcotraficantes ha alterado la campaña electoral andaluza.

Hasta este viernes, la campaña andaluza discurría por los cauces previstos: promesas, declaraciones cruzadas y algunos enganchones. Sin embargo, como se suele decir, los candidatos no habían llegado a las manos y todos parecían orbitar alrededor del statu quo fijado por las encuestas.

Ha sido un triste suceso externo a la propia campaña, pero en aguas andaluzas, el que ha venido a trastocar las agendas y obligar a los partidos a posicionarse, ya sea para no perder votos, para arañarlos o para ambas cosas.

La muerte este viernes de dos guardias civiles en Huelva, fallecidos en persecución de los narcotraficantes, reabre las heridas de Barbate, donde dejaron la vida dos agentes en una operación similar hace más de dos años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la situación del narco en la comunidad. Julia Senra

Esta conmoción puede tener incidencia en lo que se vote en las urnas el domingo 17 de mayo. Los partidos lo saben y desde este mismo jueves vienen tomando posiciones para un caso que traerá cola.

Por lo pronto, este sábado, último antes de las elecciones —ya que el siguiente será jornada de reflexión—, es día de luto oficial, según ha decretado la Junta. Juanma Moreno, presidente en funciones, se adelantó cancelando su agenda de campaña del viernes, con un evento de Netflix por la tarde.

La medida es extensible al día de hoy, en el que Moreno estará en la capilla ardiente en la Comandancia de Huelva a las 10,00 horas.

El candidato a la reelección por el PP mira al Gobierno central y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En una entrevista que se publicará el lunes en EL ESPAÑOL, Moreno lamenta el "crecimiento en los últimos 8 años, especialmente en Andalucía" del narco "por la falta de planificación, decisión y determinación del Gobierno de España. Son los responsables de que el narco campe a sus anchas en 900 kilómetros de costa".

Frente a esta postura del PP-A, sin competencias desde la Junta en materia de seguridad en las aguas andaluzas, la papeleta se antoja complicada para María Jesús Montero.

La aspirante socialista viene de integrar el Gobierno de Pedro Sánchez en el que se han producido casos como el ya referido de Barbate.

Para los sindicatos y agrupaciones de la Guardia Civil, Grande-Marlaska es el principal responsable del deterioro de la situación. Por tanto, el 'efecto contagio' para Montero es una amenaza muy real.

De hecho, la exvicepresidenta tomó este viernes una decisión elocuente: cerró los comentarios en la red social X a su publicación lamentando la muerte de los agentes, algo que no ha hecho en toda la campaña. Sin embargo, sus condolencias han recibido múltiples réplicas culpando al Gobierno de los recortes en seguridad.

A su vez, Pedro Sánchez tenía previsto apoyar a Montero en un mitin en La Línea, en el Campo de Gibraltar, una de las zonas más golpeadas por el narco, este sábado. El encuentro se aplaza al domingo, mientras que se suspende para este sábado toda la actividad de los socialistas en las ocho provincias.

En su lugar, Montero acudirá al funeral de los guardias civiles "en señal de respeto, apoyo y acompañamiento a las familias y seres queridos de los agentes fallecidos".

Vox saca músculo en la costa

Si el PSOE-A puede ser, a priori, el principal damnificado a la hora de gestionar la tragedia de Huelva, Vox ve en ella una oportunidad para despertar al electorado y atraerlo al mensaje de seguridad y "prioridad nacional".

El propio Santiago Abascal reaccionó a las pocas horas ligando la "invasión" migratoria y el narcotráfico, una combinación "mortal", dice, para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El partido tiene un importante caladero de votos en zonas costeras afectadas a la vez por el narco y la inmigración irregular. En lugares como Algeciras (Cádiz), Lepe y Cartaya (Huelva) o El Ejido (Almería) se mantuvieron como segunda fuerza en 2022, por encima del PSOE.

Para Abascal un cúmulo de "negligencia, abandono o intereses bastardos" lastra estas zonas de Andalucía, provocando sucesos como el de Huelva.

Por su parte, Adelante Andalucía optó este viernes por desmarcarse a medias del luto. Mantuvo un acto en Cádiz, aunque prescindió de los espectáculos de chirigotas que estaban previstos.

Adelante alegó que, aunque lamentan la muerte de los agentes, “por desgracia, en Andalucía han muerto varios trabajadores en lo que va de año, ayer mismo (jueves) un trabajador público en Málaga falleció en un accidente laboral”. La agenda del partido en Huelva sí quedó suspendida este fin de semana.

Con toda probabilidad, el fallecimiento de los dos guardias civiles se colará en la campaña la semana que entra.

Para empezar, en el debate a cinco de este lunes en la radiotelevisión andaluza, donde habrá condolencias y posibles cruces de acusaciones.