Susana Díaz irrumpe en la campaña andaluza, pero no se deja ver junto a María Jesús Montero

Las claves

Las claves Generado con IA Susana Díaz reaparece en la campaña andaluza del PSOE, pero evita coincidir públicamente con la candidata María Jesús Montero. Díaz participará en un acto en Bollullos Par del Condado junto a María Márquez, mientras Montero se apoya en figuras del 'sanchismo'. Ambas dirigentes firmaron un 'pacto de no agresión' para incluir a susanistas en las listas del PSOE-A para las elecciones del 17-M. La corriente susanista sigue teniendo peso en el PSOE andaluz y ha condicionado la confección de las listas electorales.

Susana Díaz, la que fuera 'la mujer más poderosa' de Andalucía como presidenta de la Junta entre 2013 y 2019, desembarca en la campaña andaluza para mostrar su apoyo al Partido Socialista en unas elecciones en las que tienen viento de cara.

Sin embargo, Díaz, al menos por el momento, ha preferido no aparecer junto a la actual candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, la mujer elegida por Pedro Sánchez —que desbancó a Díaz de la Secretaría General del PSOE nacional— para intentar arrebatar la Junta a Juanma Moreno.

Díaz participará a las 20:00 horas en un acto en la Casa de la Cultura de Bollullos Par del Condado (Huelva). Lo hará junto a la 'número uno' de la lista por la provincia al Parlamento andaluz, María Márquez, que el pasado martes estuvo con Montero y José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin.

Además de sus seis años al frente de la Junta, Díaz lideró el partido en Andalucía hasta el año 2021, en que tomó el relevo Juan Espadas. Su peso en el PSOE-A sigue siendo capital y la corriente 'susanista' ha seguido viva hasta el día de hoy, condicionando la confección de listas para este 17-M.

Pacto de no agresión para el 17-M

De hecho, Montero y Díaz firmaron una suerte de 'pacto de no agresión' la pasada Semana Santa para incluir 'susanistas' en las listas del PSOE-A.

Por el momento, ambas políticas no coinciden 'en la carretera'. Estaba previsto que se encontraran el pasado 18 de abril de 2026 en un mitin en Dos Hermanas con todos los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía. Pero el acto se suspendió tras el fallecimiento de la esposa de José María Rodríguez de la Borbolla.

Además de senadora, Susana Díaz es tertuliana y comentarista de actualidad en diversos programas de televisión. Estos días se ha visto obligada a responder preguntas sobre el comité federal del PSOE en 2016 que se celebró en medio de una altísima tensión entre Sánchez y Díaz.

Montero fue consejera de Hacienda y Administraciones Públicas durante la presidencia de Susana Díaz en la Junta y ambas coincidieron en el Ejecutivo de José Antonio Griñán. Montero apoyó a Díaz en su campaña por la Secretaría General en 2017, pero posteriormente fue 'reclutada' por Sánchez para su gobierno.

Por el momento, la candidata del PSOE-A está apostando en su campaña por rodearse de figuras vinculadas al 'sanchismo', principalmente el propio presidente Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.