Montero se sincera sobre el mote 'chiqui' y los memes de sus expresiones faciales: "No conozco el verbo arrugarme"

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, en un encuentro en Rota con la filóloga Carmen Amores Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero asegura que el mote 'Chiqui' surgió de una conversación informal y que nadie la llama así realmente. La candidata socialista se muestra orgullosa de su acento andaluz y rechaza los estereotipos negativos asociados a él. Montero afirma que los memes sobre sus expresiones faciales no la afectan y reivindica su espontaneidad. Defiende la importancia de aumentar la autoestima del pueblo andaluz y sueña con una Andalucía con justicia social y servicios públicos destacados.

Además de a la política, María Jesús Montero quiere que los andaluces conozcan a la persona. Con ese fin inauguró al inicio de la precampaña los encuentros "Con el mismo acento", charlas ligeras con influencers andaluces.

El primero, con sofá tipo chester incluido, fue el con el periodista y escritor Julio Muñoz Rancio. El segundo se ha hecho esperar y ha llegado a semana y media de desprecintar las urnas. La candidata socialista se ha sentado este jueves en Rota con la filóloga Carmen Amores, una joven barbateña conocida en redes sociales por su defensa del habla andaluza.

Allí, la aspirante a la Presidencia de la Junta se ha sincerado sobre algunos aspectos virales en torno a su persona. Por ejemplo, el apelativo "Chiqui". "Nadie me llama así", confiesa. Todo surgió de un "corrillo de periodistas cuando llegué a Madrid en el que alguien se saltó el off the record y lo grabó mientras yo decía 'pero chiqui, eso no es así'".

Asegura que el PP aprovechó para "ridiculizarme". "Cuando lo dicen es para ofenderme, para que me arrugue, pero yo no conozco el verbo arrugarme", manifiesta.

Al hilo de esto, Montero ha opinado sobre los memes que circulan en internet: "Me ponen barbaridades por mis expresiones faciales, dicen que estoy borracha, pero es que yo soy una persona espontánea".

Como no podía ser de otra manera, el acento andaluz de María Jesús Montero ha emergido en la charla. Afirma la sevillana que "no lo cambio por nada y me sentí muy orgullosa de que el Gobierno de España hablara andaluz cuando yo era portavoz. Nunca he disimulado el acento. No me preocupa que me imiten, lo que me reviente es que se asocie a los analfabetos, los pobres y los paniaguados".

Montero sueña con una España "con más andaluces en todas partes, en los lugares donde se toman las decisiones. Tenemos que subir la autoestima del pueblo andaluz".

Una rica "vida interior"

El día 17 de mayo, la exvicepresidenta se juega el ser o no ser en Andalucía y a pesar de su larga carrera en política, afirma sentirse con la misma vitalidad que a los 18 años y "manteniendo los grandes rasgos que tenía gracias a un entorno que es muy exigente conmigo".

La secretaria general de los socialistas andaluces cultiva, junto con el ajetreo público, una vida interior y de silencio: "Por cristiana y por mi equilibrio, tengo vida interior, me escucho a mí misma, me hablo todos los días, me digo las cosas que no me gustan y me animo: tú puedes, tú sabes, tú lo vas a conseguir".

Montero ha revelado en el encuentro en Rota que tiene mucha ropa "porque uso la misma talla desde hace 30, 40 años" y que Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, es el libro que más le ha marcado: "Es muy inspirador".

La candidata espera que los andaluces den la espalda a Juanma Moreno el 17-M, un político que "lleva las siglas de su partido muy en chiquitito" y que solo ofrece "buenas palabritas". Su sueño, afirma, es gobernar para lograr "una Andalucía en la que la justicia social fuera una realidad, sin ciudadanos de primera y de segunda, que volviera a hacer de sus servicios públicos una seña de identidad".