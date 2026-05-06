Huelva Existe, la formación que nace de la ira de un padre tras el accidente de su hija y "el abandono" de la provincia

Las claves

Las claves Generado con IA Huelva Existe es una nueva formación política resultado de la unión de Mesa de la Ría y Amor por Huelva, con el objetivo de defender los intereses de la provincia. El movimiento surge tras el accidente mortal de la hija de José Antonio Cabrera, líder y candidato de la coalición, quien busca mejorar las infraestructuras y la sanidad en Huelva. La formación denuncia el abandono histórico de la provincia por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, exigiendo inversiones en carreteras, hospitales y la llegada del AVE. Inspirada en plataformas como Teruel Existe, Huelva Existe aspira a lograr 15.000 votos y condicionar la política andaluza para dar voz propia a la provincia en las instituciones.

Los ciudadanos de Huelva podrán votar el próximo 17 de mayo a una formación puramente onubense.

Su nombre es Huelva Existe y su objetivo fundamental será llevar las máximas inversiones para la provincia si logra su entrada en el Parlamento andaluz para tener mejor sanidad, mejores carreteras y un tren del siglo XXI.

Se trata de una coalición electoral conformada por dos formaciones de ámbito puramente local, Mesa de la Ría y Amor por Huelva, y sus anhelos son remar para esa 'Andalucía vaciada' también castigada, en el caso de Huelva, por su situación geográfica.

Mesa de la Ría, por su parte, es un grupo político liderado por Rafael Gavilán, y cuenta con una sólida trayectoria en la defensa social y política de la capital onubense, con especial rechazo a la falta de infraestructuras y al mantenimiento del conocido como Polo Químico que se encuentra en la provincia y que acoge a gran parte de la industria local y nacional.

Desde la agrupación llevan décadas reclamando el cumplimiento de los acuerdos del 91, cuyo fin principal es poner punto y final a la actividad industrial que desempeña.

En concreto, denuncian que "genera problemas sanitarios y medioambientales" en el entorno onubense. La misma ha llegado a conformar el Ayuntamiento de Huelva hasta en tres ocasiones.

En la actualidad no tiene representación en el ente municipal al no llegar al umbral mínimo de votos en los anteriores comicios debido, según ellos, a la "fragmentación del voto", según señalaron fuentes del partido en conversación con EL ESPAÑOL.

De ahí esta coalición con Amor por Huelva porque creen que la unión hace la fuerza. Se trata de es una agrupación de ámbito provincial y de reciente creación, fundada por el rocianero José Antonio Cabrera, expresidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva.

Él será además el número uno en la provincia onubense y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Cabrera, un onubense siempre comprometido con Huelva, se ha manifestado en numerosas ocasiones "con claridad" en la necesidad de que la provincia andaluza tenga "voz propia en las instituciones", por encima de intereses partidistas.

Su figura es ampliamente conocida en algunos sectores del territorio debido a su importante labor para conservar uno de los símbolos de la ciudad como es el Recreativo, club Decano del Fútbol Español.

Pero también por otra lucha personal. Es un padre coraje que busca el apoyo de las administraciones para que no vuelva a ocurrir.

La noche del 17 de abril de 2024 un accidente de tráfico se cobraba la vida de su hija Fuente Clara Cabrera, una joven de 25 años. Su "morenita bonita", que es como la llamaba.

La noticia golpeó a toda la provincia, al país y, especialmente, a su padre, que conformó incluso una asociación para poner fin a la causa del accidente. El vehículo en el que viajaba, junto a su madre, impactó contra dos mulos que estaban sueltos, provocando la muerte de la joven.

Llegada del AVE e infraestructuras

La agrupación política onubense busca abrirse paso en una circunscripción donde se otorgan 11 escaños, la que menor cantidad envía al Parlamento de Andalucía, junto a Jaén.

Debido a ello, el sistema electoral penaliza especialmente la fragmentación del voto, lo que ha llevado a que estos dos grupos de ámbito local acuerden esta coalición electoral.

Durante la campaña han denunciado la incapacidad de los principales partidos para apostar por Huelva, al asegurar que la provincia onubense se encuentra con un importante déficit de inversiones.

De ello culpan tanto al Gobierno de la Junta de Andalucía como al Gobierno de España, a los que señalan de haber fallado de modo reiterado a los onubenses.

Desde Huelva Existe aseguran que la realidad de la provincia está marcada por "carencias inaceptables", tanto en materia de sanidad, donde los centros hospitalarios de algunas comarcas onubenses siguen sin ejecutarse o el estado de las carreteras en la provincia.

A su juicio, estas presentan un estado deficiente, con importantes baches y falta de mantenimiento. Además, reclaman la anunciada llegada del AVE a la provincia.

Este partido insiste en que las conexiones ferroviarias con las que cuenta Huelva son impropias del siglo XXI, con una línea de media distancia hasta Sevilla con la que el tiempo de viaje es de aproximadamente una hora y media, debido al mal estado de la vía y a no contar con la alta velocidad.

Una petición que cobra aún más sentido desde el accidente ferroviario en Adamuz del Alvia que se dirigía a Huelva desde Madrid aquel 18 de enero.

Entretanto, también denuncian que la conexión con el Algarve portugués, que tanto el Ejecutivo español como el luso continúan valorando, sigue paralizada, pese a "las promesas incumplidas" en el pasado sobre la posibilidad de la creación de una línea de alta velocidad que conectara la capital onubense con Faro (Portugal).

Y también otra serie de eternas promesas incumplidas con esta provincia como la apertura del hospital de Lepe, el de la Sierra de Aracena y el del Condado; infraestructuras hídricas como al presa de Alcolea o el desdoble del túnel de San Silvestre.

Referencia de otras plataformas provinciales

El objetivo principal es canalizar el descontento que existe en la sociedad onubense con la clase política española, debido a las innumerables promesas incumplidas relacionada con la falta de inversión en la provincia andaluza.

Aunque con sus pequeñas particularidades, la formación política planea nutrirse de este desapego con la política, al igual que ha sucedido en otras provincias, como es el caso de Teruel Existe, que llegó a entrar en el Congreso de los Diputados, condicionando el Gobierno de España tras las elecciones de 2019.

Desde la agrupación electoral, se han puesto como objetivo lograr 15.000 votos en la provincia, un umbral que según fuentes de la formación puede resultar "suficiente" para alcanzar un escaño en el Parlamento andaluz, con el que condicionar las políticas del futuro Ejecutivo, con un especial acento onubense.

En ámbito regional y local, Huelva Existe trata de abrirse paso junto a otras formaciones políticas de ámbito local, como es el caso de Jaén Merece Más, en Andalucía, que ha condicionado el color del Ayuntamiento en la capital jiennense.

Este acuerdo electoral también supone un punto de partida de cara a las elecciones locales del próximo año, en el que aseguran que tratarán de regresar al Ayuntamiento, después de que la fragmentación en la oferta electoral propiciase que se quedaran fuera, con una Mesa de la Ría que perdió los dos concejales logrados en los comicios de 2019.