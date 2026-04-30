Moreno arranca la campaña apelando a "la Andalucía de hoy": "No tiene nada que ver con la del triste legado del PSOE"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno (PP) inicia la campaña en Sevilla destacando los avances de su gestión y diferenciando la actual Andalucía del "triste legado del PSOE". María Jesús Montero (PSOE) arranca la campaña en Granada reivindicando el papel histórico del socialismo en Andalucía y prometiendo reducir las listas de espera en Atención Primaria. Manuel Gavira (Vox) apuesta desde Cádiz por cambiar el rumbo de Andalucía, priorizando a los andaluces en las ayudas sociales y de vivienda protegida. Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) centran sus mensajes en fortalecer los servicios públicos y apelan a un voto emocional y de cambio.

La campaña andaluza ha arrancado de manera oficial en distintos puntos de la comunidad de cara a las elecciones del 17 de mayo.

En Sevilla, el candidato del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha hecho en un acto en los Jardines de Murillo de Sevilla con la canción 'Kilómetro Sur'.

Su letra venía al pelo a su lema de campaña: "es Andalucía, una tierra en el mundo, el kilómetro sur, donde se habla andaluz, es un orgullo profundo...".

La misma ha despertado la curiosidad de los asistentes porque su intérprete tiene una voz que recuerda a la del propio Juanma Moreno.

Y por todos es sabido que durante su juventud fue vocalista de varios grupos de pop. No obstante, su equipo de prensa pronto ha desmentido esta cuestión.

Desde este céntrico parque, y ante más de un millar de personas, Moreno ha presumido de su gestión y ha apelado a la "Andalucía de hoy", una Andalucía que, a su juicio, "no tiene nada que ver con la del triste legado del PSOE".

Como prueba, Moreno ha citado proyectos que si gobierno ha sacado adelante en estas dos legislaturas como el Hospital Militar de Sevilla, las Atarazanas o la recuperación del Estadio de la Cartuja, entre otros.

No obstante, también ha reconocido que su gobierno ha tenido "problemas". Sin embargo, ha sacado pecho por sus consejeros porque "pueden salir a la calle con dignidad".

Tras emitir un vídeo destacando la fuerza del voto, Moreno ha pedido a los andaluces que no se confíen, que apuesten por "la estabilidad y por un proyecto libre" porque en estos momentos "no hay nada ganado".

En cualquier caso, es consciente de que afronta estas elecciones como un "examen" y con "más ganas de Andalucía que nunca, con más ganas de crear empleo, más ganas de crear futuro y más ambición de reformar nuestra tierra".

Pero para ello, ha apelado al voto útil y ha lanzado una advertencia: "No nos podemos meter en un lío".

"Cuando las cosas van razonablemente bien, no podemos estar dependiendo de quien nos quiere meter los palos en la rueda, quien nos quiere chantajear o quien quiere volver atrás. Volver al pasado más oscuro que hemos tenido en Andalucía", ha remarcado.

"¡A esta es!"

El mensaje de la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido el opuesto. Montero ha elegido Granada para arrancar su campaña electoral con expresión de capataz de Semana Santa -"¡A esta ese!"-.

También con el legado del socialismo andaluz como referente: "El PSOE representa la esperanza de Andalucía, es el arquitecto de Andalucía".

Montero ha hecho su aparición a las 19:30 en el Hotel Abades Nevada Palace junto al rockero Miguel Ríos y la música de 'Bienvenidos' de fondo.

La candidata socialista se ha rebelado contra quienes dan por hecho la victoria del PP y "pretenden desmovilizar el voto progresista, creando desapego hacia la política".

"La Andalucía progresista no se conforma, no se resigna, tiene la capacidad de levantarse siempre y empoderar al pueblo", exclamó Montero, para quien el PSOE de Andalucía "ha cambiado esta tierra, ha creado sus señas de identidad".

La exvicepresidenta ha lamentado los "estragos en los servicios públicos" y la "política privatizadora" del Gobierno de Moreno. El presidente de la Junta es, a juicio de Montero, un "lobo con piel de cordero".

La candidata socialista ha insistido en que su primera medida de gobierno será que las listas de espera en Atención Primaria no pasen de 24/48 horas.

"Lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer, porque tenemos un compromiso firme para la revitalización de los servicios públicos", ha añadido.

En el acto de Granada también ha habido palabras de apoyo para Begoña Gómez y de admiración por Pedro Sánchez, un hombre, según Miguel Ríos, que ha mantenido "el respeto y la defensa de los derechos humanos en el genocidio de Gaza, la invasión de Ucrania y la guerra de Trump y Netanyahu en el Golfo".

El candidato de Vox, Manuel Gavira, ha elegido su provincia, Cádiz, para arrancar su campaña.

Desde Puerta Tierra, Gavira ha insistido en su objetivo: "cambiar el rumbo de Andalucía”, traer a esta tierra "el sentido común” y que "los andaluces sean lo primero y puedan acceder a las ayudas sociales y a las ayudas de la vivienda protegida”.

"Dar la sorpresa"

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha elegido la céntrica plaza de la Alameda, símbolo de la izquierda sevillana. Desde allí, ha apelado a por "no ponerse límites".

"Tenemos voluntad de gobierno y somos un proyecto alternativo en el que queremos representar a la mayoría de los andaluces frente a los ultra ricos", ha dicho.

Para Maíllo, la formación de izquierdas va "a dar la sorpresa y a cambiar el guion de quienes nos lo tienen que escribir" este 17-M.

El candidato ha defendido que "necesitamos un gobierno que dedique el dinero a fortalecer la red pública".

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha arrancado su campaña en Málaga ante más de un centenar de personas apelando a los sentimientos con el lema “Vota lo que sientes”.

Se trata de un llamamiento a la ciudadanía a votar con "el corazón, con alegría y valentía", ideas que la formación ha venido resaltando durante la precampaña.

Vivienda, sanidad y educación son los ejes centrales de este partido, cuyo objetivo es que "el pueblo andaluz dé un golpe en la mesa".