'Escrache' en las redes a un restaurante cordobés donde comió Juanma Moreno: "No hay derecho a este odio"

María Márquez, encargada del restaurante, subrayó que la fotografía con Moreno no implica un posicionamiento político y lamentó la polarización actual.

El local defendió su tradición de acoger a personalidades de todo tipo y pidió respeto y convivencia tras la oleada de comentarios ofensivos.

El restaurante Las Camachas de Montilla (Córdoba) recibió críticas y mensajes de odio en redes tras publicar una foto con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

En el restaurante Las Camachas, a la salida de Montilla (Córdoba), nunca imaginaron que una simple foto con el presidente de la Junta de Andalucía podría desatar el odio en redes. "Hemos tenido un poco de hate", resumen a EL ESPAÑOL.

En este local de cocina cordobesa tradicional, bien acreditado por comensales y guías especializadas, están más que acostumbrados a recibir en su larga trayectoria la visita de rostros conocidos: actrices como Belén Rueda y, en su día, escritores como Camilo José Cela o políticos como Julio Anguita.

Juanma Moreno ha sido el último en visitarlo. El candidato a la reelección ya sabía del buen hacer de la familia Márquez, propietaria de este negocio fundado en 1962.

De hecho, la semana pasada inauguró en Lucena las nuevas instalaciones del Grupo Keyter y el catering corrió a cargo de Las Camachas. Moreno se quedó con la copla.

"Nos reservaron el lunes por la noche y el martes vino al mediodía. Venía de Madrid y quería comer aquí. Para nosotros es un orgullo y un honor", explica María Márquez, encargada e hija del propietario.

Comieron de tapas, al centro: flamenquín cordobés, paté casero, alcachofas a la montillana... Se tomaron fotos con otros clientes. "Estuvo muy cercano con todos; yo le regalé un mandil para que nos hiciera publicidad y, como con cualquier persona conocida, nos quisimos hacer una foto con él".

La imagen, con María y su compañera rodeando al presidente en el salón del restaurante, acabó en Facebook y en Instagram... "y se ve que no ha sentado muy bien".

El perfil de Las Camachas se fue llenando de 'emojis' de deyecciones y arcadas, banderas de Palestina y comentarios del corte "Ya sé dónde no ir", "A mí me va a costar volver", "Que vaya al hospital y mire cómo va la Sanidad", "Así se atragante", "Camareras y de derechas, menudo futuro"...

"Respeto y convivencia"

La cosa escaló a tal punto que el restaurante colgó un comunicado defendiendo la "diversidad" de personalidades que han pasado por sus mesas: "Rogamos encarecidamente que cesen los comentarios ofensivos y descalificaciones que no representan el espíritu de respeto y convivencia que siempre ha caracterizado esta casa".

María Márquez destaca que el 'escrache' no ha pasado de las redes, que en Montilla nadie les ha echado en cara nada y que probablemente "la gente que comenta es de fuera", venida al calor del 17-M y la polarización imperante —y creciente— en España.

"Nadie nos tiene que juzgar por recibir a algunos clientes, sean Moreno, Montero, Yolanda Díaz, un obispo o un torero. No hay derecho a que recibamos estos comentarios de odio por razones políticas u otra razón", añade.

El 'hate' trajo además la viralización. Las publicaciones de Facebook e Instagram sumaron en pocas horas cientos de 'likes' y, con ellos, comentarios positivos de Las Camachas y en contra de quienes aprovechaban el muro del restaurante para lanzar mensajes desproporcionados.

Márquez considera que el actual clima de enfrentamiento merma nuestra libertad: "Me parece triste que nadie pueda expresar sus gustos y opiniones, sea cual sea". Pero insiste en que su fotografía con el presidente no implica un posicionamiento político, sino el "orgullo" de atraer hasta este rincón de Córdoba a un visitante ilustre.

Insultos a los candidatos

La campaña andaluza le ha estallado en la cara a un establecimiento tranquilo y familiar, de remembranzas cervantinas. Aunque el tono no se ha disparado por el momento entre los candidatos, sí se han dado casos de agitación en las calles.

Así, el pasado 5 de abril la policía tuvo que detener a un exconcejal del PSOE que increpó y amenazó de muerte a Juanma Moreno en Cabra, también en la provincia de Córdoba.

María Jesús Montero, candidata socialista, denunció por su parte haber sido "agredida verbalmente" por un exconcejal del PP en Málaga durante una visita a una cofradía en Semana Santa.