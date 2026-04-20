Juanma Moreno se fija como objetivo solucionar el problema de la vivienda a "casi 200.000 familias"

Critica la falta de acción del Gobierno central y la impugnación de la Ley de Vivienda andaluza, defendiendo la necesidad de reducir trabas e impuestos.

Entre sus medidas, incluye la creación de 20.012 viviendas asequibles, 21.924 soluciones habitacionales y ayuda al alquiler para 65.000 personas.

Juanma Moreno tiene un plan para la vivienda. Un ambicioso paquete de medidas que, asegura, alcanzaría a "casi 200.000 familias".

El presidente de la Junta de Andalucía, que aspira a la reelección, entra de lleno en uno de los problemas más acuciantes para los andaluces a pocas semanas de la jornada electoral del 17-M. Lo hace con grandes número para la próxima legislatura.

En un encuentro en el diario La Razón, Moreno ha prometido exactamente 20.012 viviendas "asequibles" y 21.924 "soluciones habitacionales". Además, si revalida el gobierno, ayudará a 65.000 personas a lograr un "alquiler digno".

El candidato popular cree que puede revertir el problema de la vivienda con iniciativas novedosas. Por ejemplo, reconvirtiendo suelo de los polígonos industriales abandonados o en decadencia para crear nuevos barrios.

"La Ley de Espacios Productivos de Andalucía ya lo contempla y hemos acordado con los ayuntamientos", señaló.

El presidente andaluz en funciones lamenta que el Gobierno central no haya hecho nada para paliar esta crisis de acceso a la vivienda. Cree que hay que equilibrar oferta y demanda "haciendo mucha vivienda".

En cambio, denunció, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impugnado 17 artículos de la Ley de Vivienda andaluza con "absoluta deslealtad". Moreno opina que hay que quitar trabas, burocracia e impuestos para agilizar el mercado.

Esta fue la gran novedad de un encuentro en el que el candidato popular también se refirió de manera más explícita a la regularización extraordinaria de extranjeros promovida por Sánchez.

"Lo que me fastidia es que es una Ley que no nace de una convicción del presidente, sino de una necesidad electoral. La ha puesto en marcha justo en precampaña andaluza para movilizar a su electorado y hacer reaccionar al votante de Vox", señaló.

"Demagogia" con la inmigración

Moreno consideró que el asunto de la migración hay que abordarlo sin "demagogia": "El Gobierno no ha tenido política migratoria. Nos oponemos a un modelo que no se ha hecho bien, a un instrumento político".

Sobre las encuestas, reiteró las llamadas a la prudencia. Al PP, dijo, no le vale el sobresaliente sino la matrícula de honor para lograr la mayoría absoluta y alertó contra la "abstención blanda" que puede dar al traste con sus planes de gobernar en solitario.

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, presentó a Juanma Moreno en el evento de La Razón. Lo situó como el ejemplo a seguir: "El cambio en Andalucía es el que daremos en España cuando los votantes nos den la oportunidad".

Feijóo desgranó los logros de la gestión de Moreno, un presidente que "ha cambiado esa tierra y ha demostrado que Andalucía no estaba condenada a la parálisis, la decadencia y la corrupción".

El líder popular recordó que "en poco más de 7 años ha logrado un incremento del PIB del 12,9%, del PIB per capita del 25%, de la renta de los hogares del 28,8%, un 90% más de inversión extranjera y 500.000 nuevos ocupados".

"Andalucía está gobernada por un gestor, un líder político y un buen tipo. Un presidente que está con su pueblo, se ríe con él, celebra con él y llora con él", concluyó.

Por último, Feijóo se refirió al accidente de Adamuz, un ejemplo de "negligencia, insensibilidad, mentiras en el relato y desfachatez del Gobierno al intentar desviar la atención de su responsabilidad sobre el accidente".

El líder popular añadió que "las víctimas de Adamuz nos tienen que tener de su lado y no podemos descansar hasta saber toda la verdad y que se depuren responsabilidades porque pudo ser evitable".