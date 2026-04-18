Fallece un hombre mientras practicaba barranquismo cerca del río Torrente en Nigüelas (Granada)

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha fallecido mientras practicaba barranquismo en la zona del río Torrente, en Nigüelas (Granada). El incidente ocurrió cuando el hombre cayó al río y sus compañeros no pudieron sacarlo del agua. Guardia Civil, GREIM y servicios sanitarios se desplazaron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del afectado. Se ha activado el protocolo judicial, aunque no han trascendido más datos personales del fallecido.

Un hombre ha perdido la vida cuando practicaba barranquismo en la zona del río Torrente en Nigüelas, en la provincia de Granada, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

El teléfono de Emergencias 112 atendió a las 14.15 horas un aviso de socorro por un hombre que había caído al río Torrente cuando practicaba barranquismo. Según detallaban los compañeros, se encontraban en el barranco de Nigüelas y no podían sacarlo del agua.

Rápidamente se movilizó a Guardia Civil y al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), así como al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos en el lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, del que por el momento no han trascendido más datos personales. Se ha activado el protocolo judicial.