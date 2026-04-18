De los baños de masas a los posibles reproches: los partidos se preparan para vivir la Feria de Sevilla más electoral

La candidata socialista, María Jesús Montero, recurrirá a casetas institucionales y sindicales para hacer campaña durante la Feria.

El PSOE afronta la Feria sin caseta propia por tercer año consecutivo, lo que limita su presencia y visibilidad en el recinto.

Los principales líderes, como Juanma Moreno (PP) y Santiago Abascal (Vox), aprovecharán el evento para mostrarse en público y buscar apoyos.

La Feria de Sevilla de este año será especialmente política, ya que coincide con el inicio de la campaña electoral andaluza.

El ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle fue uno de los políticos que acordó una tregua electoral en la Feria en la primavera de 1983. 43 años después, este año ese mandato no se cumplirá.

Esta Feria de Sevilla será atípica, con mucho de escaparate político, además de social. Nunca antes unos comicios andaluces habían caído tan cerca de este evento y los partidos tienen que explotarlo en su favor.

A la hora de buscar una fecha para la jornada electoral, Juanma Moreno se encontró con todo un 'sudoku' por resolver.

Por un lado, estaba el verano, la fuga masiva de los andaluces hacia las playas, y el calor como agente desmovilizador; por otro, las numerosas fiestas de primavera en toda la región.

Finalmente, se optó por un ligero adelanto técnico al 17 de mayo. Una ventana de oportunidad tras la Semana Santa, la Feria y las Cruces y antes del Rocío.

Casi sin solución de continuidad llega la pegada de carteles, en la madrugada del 1 de mayo. La campaña arrancará en un puente y el día del trabajador y del cumpleaños de Juanma Moreno.

Así pues, la Feria será la más política que se recuerda, con los partidos buscando lucir candidato y actitud en el evento social más importante de la capital andaluza.

Se puede decir sin faltar a la verdad que las elecciones andaluzas se libran "de fiesta en fiesta".

Es una frase que usó el pasado 7 de abril la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, para criticar al candidato a la reelección, Juanma Moreno: "Va de fiesta en fiesta, de evento en evento, intentando tocar la fibra sensible y aparentar moderación".



Las circunstancias son muy distintas para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de Vox, Santiago Abascal. Ambos están dispuestos a darse un baño de masas. El presidente estará al menos el miércoles en el Real, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Otros años, Abascal se ha dejado ver por la plaza de toros, especialmente cuando torea Morante de La Puebla. Este lo hará el Lunes de Pescaíto. La amistad del diestro con Abascal viene de largo, incluso hizo campaña para Vox con una furgoneta en 2018 cuando esta formación provocó la salida de los socialistas tras 37 años en el gobierno.

Recientemente Morante propició un encuentro con el presidente andaluz en la ganadería de Miura en el que le mostraba su apoyo.

El quid de la cuestión no es que un torero apoye a un político en su campaña. Ha ocurrido más veces a lo largo de la historia. Sino que, además de figura del toreo, es uno de los más ilustres simpatizantes de Vox.

Un PSOE sin caseta

Más dudas plantea la Feria de los socialistas. Para empezar, el PSOE sigue sin tener caseta en el Real. Fuentes socialistas explican que María Jesús Montero tirará de "recepciones oficiales de las casetas institucionales".

Con la municipal y la de los distritos copados por el PP, lo más probable es que se deje ver por los espacios de los sindicatos, UGT y CCOO.

El partido se quedó sin 'sede' en febrero de 2024 por no pagar en tiempo y forma las tasas correspondientes.

Y eso para un 'feriante' es lo peor que puede pasar, teniendo en cuenta el carácter privado que tiene la mayoría de las casetas. "Esto es peor que perder las elecciones", llegó a decir a una fuente socialista a este periódico cuando se produjo la pérdida.

Desde entonces han pasado dos ediciones completas sin que haya podido recuperarla. Esta será la tercera feria sin caseta, justo al borde de la campaña electoral, ya 'de facto' en ella.

María Jesús Montero declaró en un encuentro el año pasado en la Fundación Cajasol de Sevilla que su intención era recuperarla: "Trabajaremos para ello porque como tengamos que esperar los años de la lista de espera..."

En la actualidad, la media de espera para acceder a una caseta está nada menos que en 30 años y, normalmente, se recupera en otra calle del real, no en pleno centro, justo al lado de la portada.

A todo ello se suma que el Ayuntamiento de Sevilla ha estado tratando con Hacienda, en la etapa de la propia Montero como ministra, para la cesión de los terrenos de Los Gordales que permitirían ampliar en 220 casetas el ferial. Una negociación estancada por los reparos del Ministerio.

Para la candidata socialista esta Feria será una oportunidad y un reto para mostrarse en público. Montero pisó la Feria el año pasado solo de manera privada y muy discreta.

En cambio, sí se mostró de forma institucional junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Feria de Abril de Barcelona. Fue, además, en el contexto de las negociaciones por el modelo de financiación autonómica.

¿Vendrá Illa a la capital hispalense a devolver la visita este año? Montero ya mostró su intención de que el catalán participara en su campaña andaluza, una iniciativa que parte del PSOE ve "como un tiro en el pie".

También los partidos de la izquierda del PSOE usarán la Feria de Abril para hacer campaña. Con total seguridad, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, visitará su caseta fetiche La PCEra, la del Partido Comunista de Andalucía (PCA), una de las pocas con carácter público, como las de los sindicatos UGT y CCOO.

En cualquier caso, el recinto ferial estará concurrido por muchas caras conocidas de la política, aunque con toda probabilidad el presidente, Pedro Sánchez, será de nuevo el gran ausente. Realmente, desde que duerme en la Moncloa no ha pisado el Real.