María Jesús Montero vincula su renuncia al Congreso a ser presidenta de la Junta de Andalucía

Montero defiende su compromiso con Andalucía y asegura que el PSOE sale a ganar las elecciones, pese a las encuestas desfavorables.

No aclara si seguirá como diputada andaluza si no logra la Presidencia, lo que alimenta especulaciones sobre su futuro político.

Mantendrá su escaño en el Congreso hasta tomar posesión en el Parlamento andaluz y asegura que no quiere perder su plaza de funcionaria.

María Jesús Montero condiciona su renuncia al Congreso a ser presidenta de la Junta de Andalucía.

Desde que desembarcó en Andalucía para dar la batalla del 17-M, María Jesús Montero está tratando de combatir la idea de que viene a cumplir con un incómodo encargo. "Un trámite", en palabras del presidente Juanma Moreno.

La hasta ahora vicepresidenta del Gobierno central se presentó en Sevilla haciendo valer la importancia de que "la mujer más poderosa de la democracia" tomara el AVE para disputar la Junta. Pero muchos sospechan que se trata de un viaje de ida y vuelta.

Esas dudas quedaban reforzadas con el hecho de que Montero no renunciara a su escaño en el Congreso de los Diputados. No lo hizo, dice, para no perder su plaza de funcionaria, aunque la legislación sí le permitiría conservarla sin tener el asiento en la Cámara Baja.

La candidata del PSOE-A a la Presidencia andaluza, mantendrá la condición de diputada nacional al menos hasta que tome escaño en el Parlamento andaluz.

Así lo confirmó en una entrevista en la cadena SER, en Sevilla: "Me he comprometido a que abandonaré mi escaño (en el Congreso) para no perder esa reserva de plaza cuando tome posesión de mi escaño en el Parlamento andaluz".

Sin embargo, Montero añadió otro condicionante y aseguró que así será cuando "sea presidenta, porque no voy a ser diputada sino presidenta".

De este modo, la secretaria general de los socialistas andaluces ni confirma ni desmiente un posible regreso a Madrid si no alcanza la Presidencia. Tampoco aclara si se quedará como diputada andaluza si no se da esa circunstancia, aunque sus palabras abren la puerta a pensar que no.

Lo que sí defiende tajantemente es la necesidad de mantener un escaño, ya que "yo tengo aprobadas unas oposiciones con veintitantos años, aprobadas con mi trabajo y esfuerzo, y no pienso renunciar a mi plaza".

Una candidata que "sale a ganar"

Montero trasladó una imagen de compromiso con su candidatura: "Dijeron (desde el PP) que no me iba a presentar a la Junta y aquí estoy". Afirmó venir a "prestar un servicio a Andalucía y a mi partido".

"Siempre que ocupo una posición trabajo como si fuera a estar mucho tiempo y fuera mi tarea definitiva", añadió una candidata que se confiesa sorprendida con el "cariño de la gente".

En ese contacto con la calle encuentra motivos para la esperanza frente a las encuestas, que sitúan al PSOE en la reválida de sus 30 escaños, en el caso más optimista, o en una caída hasta los 27.

El partido se aferra al voto oculto bajo las cifras de las encuestas. "El PP pretende instalar un marco mental de que esto está hecho, eso es una falta de respeto a la democracia. Nuestro partido sale a ganar", mantuvo Montero.

La socialista recordó que Andalucía es una comunidad acostumbrada a dar la sorpresa en las urnas. Ahí está el caso emblemático de Javier Arenas en 2012, añadió.