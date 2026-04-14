Familiares de víctimas de Adamuz barajan crear otra asociación: "No ha fallado el sistema 112 de Andalucía"

Fidel y Liliana Saénz, durante el funeral celebrado en Huelva por las víctimas de Adamuz. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Algunos familiares de las víctimas del descarrilamiento de Adamuz, como Liliana y Fidel Sáenz, valoran crear una nueva asociación llamada "46 rosas y mil espinas". Estos familiares no comparten las críticas hacia la gestión del Sistema de Emergencias 112 de Andalucía tras el accidente. Fidel Sáenz destaca que, aunque hubo descoordinación, la respuesta fue positiva y recibieron buen trato tras el accidente. Los Sáenz rechazan la utilización política de la tragedia y piden centrarse en la verdad y el apoyo a las víctimas.

Las críticas vertidas por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz a la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía el día de la catástrofe han dividido a los familiares de las mismas.

Tanto, que Liliana y Fidel Sáenz -su madre es una de las fallecidas- están valorando crear otro ente que los represente. Ya tienen hasta el nombre pensado: "46 rosas y mil espinas".

Su nombre deja entrever cómo se sienten casi tres meses después de la pérdida de Nati, su madre. Sus hijos, sobrinos y otro hermano siguen recuperándose de las heridas.

No están de acuerdo con las críticas vertidas al Sistema de Emergencias 112 en Andalucía ni con la guerra política que pueda producirse alrededor de las víctimas.

"No estamos de acuerdo con que se diga que ha fallado el Sistema de Emergencias 112", ha asegurado Fidel Saénz este martes en Herrera en Cope, en el que ha sido entrevistado junto a su hermana, la encargada de leer aquel emotivo discurso durante el funeral que se celebró en Huelva.

"Nadie nos soltó de la mano en los cinco días posteriores. Mi experiencia es positiva. Nosotros la primera llamada nos la hicieron personas en el tren, que son ángeles", recuerda Fidel.

Reconoce que, "bajo la descoordinación por lo sucedido, se actuó de la mejor de las maneras". Es decir, que "no ha sido todo perfecto", pero prefiere centrarse en lo que ocurrió para que "no suceda más".

En cualquier caso, asegura que criticará a la Junta cuando lo tenga que hacer. Sin embargo, insiste en que "cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo. Nos han tratado muy bien. Fue una ruleta rusa y la bala ha atravesado la sien de 46 personas".

Por todo ello, Fidel Saénz cree que no es momento. "Nos duele tantísimo el tema político. No se acuerdan de los que lo estaban pasando mal".

Al tiempo que asegura que no se está posicionando en un lado, sino "en la verdad, en la que mi madre nos ha enseñado", ha remarcado entre lágrimas, recomendando a los políticos que no usen la tragedia para polarizar.

"Defiendo cuando no se está diciendo la verdad, aunque ahora me quieran atacar. No quiero la política. Vivo muy tranquilo con mi empresita que me da para sacar a mis hijos adelante, como mi madre me sacó a mí, pero no se puede mentir y polarizar más poner a la sociedad tan en contra y que me critiquen por decir la verdad", ha lamentado Fidel Sáenz.