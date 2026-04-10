Fallece la sevillana Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Las claves nuevo Generado con IA Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, ha fallecido a los 52 años. Carrión dedicó su vida a la política, destacando su labor en el Ayuntamiento de Sevilla y en el IAM impulsando políticas de igualdad. Líderes políticos como el alcalde de Sevilla y el presidente de la Junta han expresado su pesar y elogiado su dedicación y carácter. Fue reconocida por su cercanía, optimismo y capacidad para afrontar situaciones complejas, dejando un legado importante en la lucha por la igualdad.

Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha muerto este viernes 10 de abril a sus 52 años.

Carrión dedicó su vida a la política. La 'popular' estaba al frente de este organismo dependiente de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía después de haber pasado por el Ayuntamiento de Sevilla como directora del Distrito Casco Antiguo entre el 2011 y 2015, durante el mandato de Juan Ignacio Zoido.

Tras conocerse la noticia, los mensajes de agradecimiento a su labor y de apoyo a su familia no se han hecho esperar.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado sus condolencias por la muerte de Olga a la vez que ha puesto en valor su dedicación a la ciudad y la "mujer de bandera" que era.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha dado el pésame a los familiares públicamente a través de una publicación en redes sociales.

"Tenemos el corazón roto. Se nos ha ido Olga Carrión; amiga, compañera, buena persona y una mujer extraordinaria a la que todos vamos a recordar con un cariño enorme", ha destacado el presidente.

Además, ha resaltado su "labor excepcional en el Instituto Andaluz de la Mujer" y lo hecho "por las mujeres andaluzas y la igualdad".

Nacida en Sevilla en 1974, Olga deja a dos hijos de 17 y 14 años. La política fue una de sus prioridades desde muy joven. Se mantuvo durante años en el PP, firme y con confianza en el proyecto hasta en los momentos más complicados.

Antes de trabajar como directora del Distrito Casco Antiguo, la sevillana ejerció como asesora técnica en diversas áreas municipales como mujer, turismo, cultura, protocolo, economía y empleo.

En 2002 fue nombrada directora del IAM, lugar en el que ha estado centrada en impulsar políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género.

Olga siguió trabajando a pesar de su enfermedad. Quienes la conocieron destacan su cercanía, capacidad para afrontar situaciones complejas y actitud optimista.