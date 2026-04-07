El CIS más demoledor para el PSOE andaluz: la gestión de Juanma Moreno duplica en valoración a la de Sánchez

Juanma Moreno es el único líder andaluz que aprueba en valoración global, con un 5,87 sobre 10, mientras que María Jesús Montero obtiene un 3,93.

El 48,6% de los entrevistados considera que el PP tiene el mejor líder en Andalucía, frente al 17,1% que elige al PSOE-A.

Solo un 23% de los encuestados valora positivamente la gestión del Gobierno central en Andalucía durante los últimos cuatro años.

El CIS revela que la gestión de Juanma Moreno en Andalucía es valorada como 'muy buena' o 'buena' por el 40% de los andaluces.

Ni siquiera el CIS de Tezanos da esperanzas al PSOE de cara a los próximos comicios en Andalucía.

Según se desprende del avance de resultados de la encuesta 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', la gestión y la imagen de Juanma Moreno sale airosa en todas las comparativas con Pedro Sánchez y con María Jesús Montero.

El estudio, realizado antes del anuncio de convocatoria de elecciones, refleja que un 40% de los andaluces considera como 'muy buena' (10,4%) o 'buena' (29,8%) la gestión de la Junta de Andalucía en los últimos cuatro años.

En cambio, solo un 23% juzga de manera positiva la gestión del Gobierno central en ese periodo: un 5,8% la ve 'muy buena' y un 17,5%, 'buena'.

Además de ello, de los 6.016 entrevistados entre el 12 y 26 de marzo, casi la mitad, un 48,6%, cree que el PP es el partido que "tiene mejor líder en Andalucía", frente al 17,1% que se decanta por el PSOE-A.

En cuanto a la valoración global de los líderes, los andaluces puntúan con un 5,87 sobre 10 a Juanma Moreno, único que aprueba; mientras que a María Jesús Montero le asignan un 3,93.