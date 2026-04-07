Amama entra en campaña: demanda a la Junta para que indemnice a una de las afectadas de los cribados

María Jesús Montero, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en un encuentro en marzo Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La asociación Amama ha presentado una demanda contra la Junta de Andalucía para obtener indemnización para una mujer afectada por retrasos en el cribado de cáncer de mama. La paciente, Anabel, esperó un año para una segunda prueba tras detectarse indicios de cáncer en una mamografía inicial. Amama denuncia que la Junta no responde a las 160 reclamaciones patrimoniales presentadas por afectadas, y tiene otras 100 en proceso. La polémica por los fallos en los cribados reabre el debate político, con el PSOE-A criticando la gestión sanitaria del Gobierno andaluz.

La crisis por los fallos en el cribado del cáncer de mama, que tuvo en vilo al Gobierno andaluz en otoño, se reabre ahora en precampaña electoral. Amama ha anunciado que la asociación demandará a la Junta de Andalucía para lograr la indemnización a una de las afectadas.

Según el abogado de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Manuel Jiménez, la decisión se ha tomado "toda vez que la Junta no atiende requerimiento alguno ni nos da otro tipo de solución".

El caso que se cursa como demanda corresponde al de una mujer llamada Anabel, a la que tardaron un año en hacerle una segunda prueba tras hallar indicios de cáncer en la mamografía.

La paciente, así como la presidenta de Amama, Ángeles Claverol, se han presentado esta tarde en los juzgados de Sevilla para dar a conocer el caso. Para Anabel, su demanda es necesaria "por todas las mujeres que desgraciadamente vienen detrás".

Por su parte, Claverol ha acusado de "crueldad" al Gobierno andaluz, "que no atiende las reclamaciones patrimoniales". El "silencio" del Ejecutivo, ha asegurado, "obliga a las mujeres del cribado a arrastrarse por los juzgados".

El abogado de Amama precisa que ya ha presentado 160 reclamaciones patrimoniales ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), sin obtener respuesta, y tiene otras 50 pendientes de presentación y 50 más en estudio.

Por su parte, María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, reaccionó asegurando que "las mujeres del cribado de cáncer de mama merecen que se les de información sobre lo que ha ocurrido".

Para los socialistas, el caso de los cribados ejemplifica la "degradación" de los servicios públicos bajo el gobierno de Juanma Moreno. La defensa de la sanidad pública, "que era la joya de la corona", en palabras de Montero, centrará la campaña de la candidata.

En cambio, desde el Gobierno andaluz restan importancia a la demanda.

Para el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, no es una "novedad" que se produzcan reclamaciones al SAS.

Sanz defiende el "derecho" de las afectadas a reclamar y afirma que el Ejecutivo andaluz está enfocado en "trabajar por la salud de las mujeres".