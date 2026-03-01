Montero premia a Amama con el Clara Campoamor para criticar "la negligencia" de la Junta andaluza con los cribados

La vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol. Europa Press

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este domingo la concesión del premio Clara Campoamor a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama, y a su presidenta, Ángela Claverol.

Precisamente durante el 28F, tanto el PSOE como otros grupos de la izquierda, criticaron que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, no se acordara de ellas durante su discurso institucional.

Para los socialistas, el Día de Andalucía debería ser un reconocimiento hacia estas mujeres con cáncer de mama que han denunciado la “negligencia” médica de los cribados de cáncer en Andalucía.

Amama lideró la oposición al Gobierno de Juanma Moreno cuando se tuvo conocimiento de los retrasos en la recepción de sus resultados de cribado, tras la detección de mamografías no concluyentes o con lesiones dudosas.

De ahí que ahora el PSOE le entregue un galardón propio y estreche aún más los lazos con esta asociación en concreto.

Se trata de uno de los premios más relevantes de la formación con los que el PSOE quiere poner en valor el papel de mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad andaluza.

El archivo de la Fiscalía

Este galardón llega meses después de que la Fiscalía archivara la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS y contra altos cargos de la Junta.

Por su parte, Montero cree que "sobran los motivos" para este reconocimiento, subrayando la "valentía" de un colectivo que ha puesto voz a cientos de mujeres en "un momento de extrema gravedad" para la sanidad pública andaluza.

En un comunicado, Montero ha hecho hincapié en "la crisis sanitaria" que atraviesa Andalucía y que ha provocado, entre otros problemas, "el fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, una negligencia del Gobierno del PP que ha afectado a más de 2.000 mujeres".

A su juicio, "Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza", ha aseverado la líder socialista.

Montero ha sido especialmente crítica con la actitud del Gobierno de Moreno, lamentando que la lucha de estas mujeres a menudo se tope con "el desprecio o la falta de dignidad por parte de la Junta de Andalucía".

Para la candidata socialista, lo que está ocurriendo en Andalucía con la sanidad "no es un fallo puntual, es un colapso sanitario" fruto de un modelo del PP "encaminado a la privatización".

"No saben qué hacer con el sistema público", ha denunciado Montero, recalcando que es "inaceptable que se desvíen recursos" mientras miles de mujeres esperan con incertidumbre una prueba diagnóstica que puede decidir sus vidas.

El resto de las premiadas

Además del galardón a Amama, los premios Clara Campoamor reconocerán a distintas personalidades relacionadas con el ámbito sanitario, empresarial, cultural, municipal y activista, entre otros, de toda Andalucía.

De este modo, en el ámbito institucional y sanitario, se premiará a Francisca Antón Molina (Almería), referente en el impulso de políticas estructurales de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud.

Desde la cultura popular, se premiará a la chirigota gaditana Cadiwoman, por demostrar que el Carnaval puede convertirse en herramienta feminista.

En el terreno empresarial y económico, se premiará al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el empoderamiento económico como pilar de la igualdad real.

En el ámbito académico e investigador, se premiará a la jienense Paula Reyes, experta en violencia vicaria; y al grupo Gedex de la Universidad de Jaén, referentes en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista.

En el ámbito cultural y audiovisual, se otorgará un galardón a Wofest, que demuestra el poder transformador del cine; y a Reyes Gallegos, que destaca por un documental que ha dirigido y estrenado: ‘Ellas en la ciudad’.

En el ámbito de la movilización social y el activismo feminista, se premiará a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, referente en sensibilización, denuncia y movilización sostenida contra la violencia de género.

En el liderazgo comunitario y político de proximidad se premiará a María Mairena Toro de Jerez, un ejemplo de compromiso vecinal en situación de emergencia, como en el temporal.

En el ámbito digital y divulgativo, Ángeles Taro, por utilizar las redes sociales para recuperar la memoria de mujeres invisibilizadas.

Estos premios se entregarán el próximo 7 de marzo en San Fernando (Cádiz) como antesala al 8M, Día Internacional de las Mujeres.