Ocho personas resultan heridas en una colisión múltiple en la A-395 en Granada: hay dos menores entre las víctimas

Ocho personas han resultado heridas de diferente consideración en un accidente de tráfico registrado esta tarde en la A-395 en el término municipal de Granada, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de un comunicado.

El siniestro ha ocurrido alrededor de las 16.00 horas en el kilómetro 5,5 de la citada vía, sentido Sierra Nevada. A esa hora el 112 ha recibido el primero de varios avisos que alertaban de una colisión múltiple con tres vehículos implicados, dos de los cuales habían colisionado frontalmente.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Granada y a mantenimiento de la vía.

Efectivos de los bomberos han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos siniestrados. Los heridos son dos hombres de 37 y 31 años y cuatro mujeres, tres de 20 y otra de 31, así como dos menores de tres y un año. Han sido evacuados al Hospital Virgen de las Nieves.

Este accidente ha condicionado la circulación de la A-395 que ha estado cortada en ambos sentidos, si bien ha quedado restablecida.

Accidente en la N-323

Por otra parte, el 112 ha coordinado otro siniestro vial que ha tenido lugar en la N-323, a la altura de Vélez de Benaudalla. El siniestro se ha registrado a las 14.35 horas en el kilómetro 185+800, sentido Granada.

La sala ha sido alertada de un accidente entre dos vehículos, uno de ellos una furgoneta, en el kilómetro 185+800, sentido Granada, con al menos tres personas atrapadas.

Hasta el lugar se han movilizado un equipo médico, una UVI móvil y un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Motril, y mantenimiento de la vía.

En el siniestro ha sido necesaria la intervención de los bomberos para extraer a los heridos de los vehículos siniestrados.

Los heridos, de distinta consideración, son tres hombres de 74, 41 y 31 años, este último evacuado al hospital Santa Ana mientras que el resto han sido trasladado al Hospital de Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves.