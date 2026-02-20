Pineda, nº2 de la Delegación del Gobierno en Andalucía: "La Policía, cuanto más lejos, mejor, es una institución corrupta"

El caso incluye la compra y venta de un solar público por parte de una empresa vinculada a Pineda, generando un significativo beneficio económico en pocos meses y levantando sospechas de corrupción.

El que fue jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, detenido por un presunto delito de corrupción, tiene una opinión muy mala sobre la Policía Nacional.

Este Cuerpo depende orgánicamente de la institución donde trabajó durante años.

"La Policía prefiero tenerla, mientras más lejos, mejor", le dice Pineda a un interlocutor. ¿Por qué? "Porque es una de las instituciones más corruptas".

Así queda recogido en un audio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, incluido en el sumario de la investigación.

La conversación telefónica la mantiene Pineda con D. R. M . ¿Quién es el interlocutor? Se trata de un individuo que tenía un pub en Gines, localidad cercana a Sevilla capital, según señala la Guardia Civil.

El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno le habría ayudado a reabrir su negocio, sostienen los investigadores de la UCO. Además, señalan que D. R. M. "con una pluralidad de individuos, se dedica de forma habitual a realizar actividades orientadas a ocultar fondos monetarios procedentes de diversas actividades ilícitas como el tráfico de drogas".

Es decir, le acusan de 'lavar' dinero del narcotráfico.

También dicen que "forma parte de un entramado societario costeando préstamos transferidos a la empresa de uno de ellos", conocido como 'Kiko el Calvo'.

Esos préstamos, dice la UCO, llegaban de fondos "denunciados por el Banco Santander", porque se concedieron, presuntamente, de forma fraudulenta.

Sobre D. R. M., con quien Pineda habla de forma frecuente según el informe de la investigación, la Guardia Civil no escatima en detalles.

Viajes a Ibiza

Siempre según el informe de la Guardia Civil, D. R. M. habría pagado viajes a Ibiza que los agentes consideran sospechosos.

La investigación se centra en delitos como blanqueo de capitales. Tal es así que la unidad que persigue a estos presuntos criminales es justamente la especializada en esos delitos.

Los agentes señalan que "se pone de manifiesto sus estrechas relaciones con narcotraficantes, su persistencia como financiador de viajes a Ibiza de terceras personas y utilización de sociedades interpuestas para la facturación" de su local de hostelería.

Esa es, en resumen, la persona a la que Pineda, mano derecha del delegado del Gobierno, responsable en Andalucía de la Policía Nacional, habla con desprecio de dicho cuerpo.

Esas declaraciones son parte de un extenso informe en el que se señalan varios presuntos delitos en los que el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía podría estar involucrado.

Así, se habla de regularizaciones de personas extranjeras relacionadas con su interlocutor. Serían familiares y empleados de su pub de Gines.

A eso se suma la ayuda que Pineda habría dado a quien escucha sus opiniones acerca de la Policía Nacional para reabrir el pub que regentaba.

Más acciones cuestionables. Los agentes de la UCO señalan que Pineda podría haber mediado para que su 'socio', D. R. M., hubiera podido reservar el pabellón de deportes de San Pablo, en Sevilla capital, para organizar una velada de boxeo.

Pineda se ha convertido en protagonista estos días tras su detención el pasado martes acusado, entre otras cosas, de un presunto delito inmobiliario relacionado con la compra de un solar de la sociedad pública de vivienda de Sevilla, Emvisesa.

Una empresa relacionada con su mujer compró ese solar público por 1,7 millones de euros. Pocos meses después los vendieron por casi el doble. El 'pelotazo' urbanístico, que ocurrió cuando el PSOE aún gobernaba el Ayuntamiento de Sevilla, levantó sospechas.

Ahí arrancó la investigación, que ha dado no solo con pistas sobre ese presunto delito, sino también con declaraciones como la que titula esta información.

Una opinión -"la Policía Nacional es una de las instituciones más corruptas"- que sorprende por venir de quien es parte del Gobierno y, más aún, mano derecha de quien dirige a dicho cuerpo en Andalucía.