Un tercer temporal mantiene en vilo a Andalucía por la crecida del Guadalquivir y los movimientos de tierras

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo temporal amenaza Andalucía tras la borrasca 'Marta', que ya ha causado graves inundaciones y movimientos de tierra en varias provincias. Más de 11.000 personas han sido evacuadas y los daños superan los 3.500 millones de euros, afectando especialmente a carreteras y un 75% de los cultivos andaluces. El río Guadalquivir alcanzó zonas inundables en Sevilla, y se han activado medidas excepcionales como el cierre de compuertas y desalojos preventivos en varias localidades. La Junta de Andalucía solicita la liberación de fondos de emergencia y ayuda europea para paliar los efectos económicos y sociales del temporal.

Después de poner en vilo a toda Andalucía, finalmente, la borrasca 'Marta' se despide de la comunidad. Está previsto que a partir de las 06:00 horas el temporal deje el territorio por su extremo oriental.

Sin embargo, ni los paraguas podrán cerrarse ni tampoco se podrán tocar las palmas. Y es que, en conversación con EL ESPAÑOL de Sevilla, el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, afirma que "a lo largo de la tardenoche del domingo llegará otro temporal".

No obstante, este aún no está bautizado "porque la fuerza que tendrá se desconoce". Al hilo de esto, el meteorólogo cuenta que, "al menos hasta el miércoles, las lluvias seguirán protagonizando parte de las jornadas". Una vez que se cruce el ecuador de la semana, "la situación mejorará".

A pesar de desconocer los efectos de la nueva borrasca, cabe destacar que muchos de los suelos de Andalucía ya están "saturados", según los expertos, después de semanas lloviendo sin parar.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló el pasado sábado en una rueda de prensa celebrada en Córdoba -una de las zonas más afectadas- que precipitaciones mínimas podrían "conllevar riesgos para poblaciones en las que ya ha llovido bastante".

Además, también advirtió de los movimientos de tierra que se están produciendo por la presión del agua en el subsuelo, aunque son de baja magnitud.

Cierre de compuertas

Por este motivo, muchos de los vecinos de las localidades más afectadas por el tren de borrascas cruzan los dedos para que la nueva inquilina de la comunidad sea menos 'combativa' que sus antecesoras.

Una vez que el reloj traspase las 06:00 horas de este domingo, el temporal 'Marta' habrá dejado atrás Andalucía. Se despedirá finalmente por la zona oriental del territorio tras haber dejado situaciones de lo más angustiosas tras sí.

Debido al temporal, el pasado jueves, el Ayuntamiento de Sevilla decidió cerrar las compuertas del muro de defensa de Triana. Un mecanismo preventivo y que solo se ha activado dos veces en sus 15 años de historia.

Además, el pasado sábado, el río Guadalquivir "alcanzó las zonas inundables" a su paso por La Cartuja de Sevilla, según informó el servicio de Emergencias 112. Inmediatamente, el Consistorio llamó a la calma y aseguró que "ningún territorio habitado había resultado afectado".

En paralelo, en el municipio sevillano de Lora del Río también se vivieron momentos de angustia por el riesgo "de colapso de los tanques de tormenta" tras las precipitaciones de la tarde.

Desalojos

En Córdoba, 'Marta' hizo que se cerrase por primera vez en su historia el paso peatonal del Puente Romano y alrededor de 1.500 personas tuvieron que ser desalojadas como medida preventiva.

El número de evacuados es mucho mayor si se mira a la provincia gaditana. Allí la cifra alcanza los 8.000, la mayoría originarios del municipio gaditano de Grazalema.

En el caso de Málaga, en torno a 500 vecinos se han visto obligados a dejar sus hogares y alrededor de 40 inquilinos de una residencia de mayores del pueblo sevillano de Tocina tuvieron que abandonarla por precaución.

Al respecto, Juanma Moreno ha subrayado que "volverán a sus casas cuando los técnicos estén seguros de que no corren ningún riesgo".

'Marta' no solo ha obligado a evacuar a unas 11.000 personas y puesto los ríos y embalses al límite -muchos de ellos han alcanzado el nivel rojo-. Su paso por la comunidad del sur de España ha acarreado pérdidas millonarias.

3.500 millones de euros

Tan solo en carreteras, los gastos ascienden a los 500 millones de euros según el líder andaluz, una cifra a la que hay que añadirle en torno a "3.000 millones más en pérdidas en los cultivos", tal y como han destacado desde COAG Sevilla.

Al respecto, el presidente subrayó que se han visto afectados el "75 por ciento de los campos andaluces".

Con el objetivo de hacer frente a todos los gastos que se aproximan, Moreno ya ha instado a las administraciones a "empezar a pensar en cómo se va a trabajar" para paliar los efectos de las borrascas.

Asimismo, ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno central, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que libere el Fondo de Contingencia.

Además, pedirá al Estado que solicite a la Unión Europea (UE) el Fondo de Solidaridad "por vía urgente". Por último, supeditará el Presupuesto a las necesidades actuales, por lo que modificará partidas destinadas a otros servicios.

En definitiva, 'Marta' deja atrás Andalucía tras haber arrasado con parte de sus cultivos, puesto al límite a sus ríos y embalses y echado de sus casas a miles de andaluces que ahora miran al cielo y cruzan los dedos.