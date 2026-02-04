Andalucía reabre todos los colegios este jueves salvo en Almería, Jaén capital y puntos concretos de la comunidad

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz reabrirá los colegios este jueves en toda Andalucía, salvo en la provincia de Almería, Jaén capital y zonas específicas afectadas por la borrasca Leonardo. Las clases presenciales seguirán suspendidas en áreas concretas de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada donde persisten riesgos por lluvias y viento. En los centros donde se reanuda la actividad, se recomienda evitar actividades al aire libre por posibles daños en instalaciones debido al temporal. La Consejería de Desarrollo Educativo comunicará caso por caso los centros que permanecerán cerrados o abiertos a través de sus plataformas digitales.

El Gobierno andaluz ha decidido reabrir los colegios este jueves en toda Andalucía salvo en la provincia completa de Almería, Jaén capital y puntos concretos del resto de la comunidad por la evolución de la borrasca Leonardo. Cabe recordar que este miércoles se suspendieron las clases presenciales en toda la comunidad menos en Almería.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha hecho el anuncio tras presidir el Comité Asesor de la crisis provocada por la borrasca Leonardo, que ha dejado episodios de fortísimas lluvias y vientos, sobre todo en Cádiz, Málaga y Jaén.

Ante la previsión de las complicaciones que podían producirse este miércoles, el Gobierno andaluz decidió suspender la actividad escolar presencial este miércoles. Para este jueves, se levanta esa restricción de forma general salvo en Almería, Jaén capital y zonas concretas de la comunidad.

Por zonas, la vuelta al colegio de forma presencial este jueves en Andalucía quedaría así:

Almería:

Cierre de colegios en toda la provincia. Hay riesgo de viento y lluvia.

Cádiz:

Vuelta a la normalidad en los colegios salvo en la Sierra de Cádiz, especialmente en Grazalema y Campo de Gibraltar, donde los centros educativos estarán cerrados este jueves. En Jerez tampoco habrá colegio presencial en su zona rural donde hay personas desalojadas.

Jaén:

Solo se suspende la docencia presencial en Cazorla y Segura, donde puede darse viento y lluvia, y en Jaén capital, donde hay zonas desalojadas en Los Puentes.

Málaga:

Ronda, no clases presenciales por riesgo de viento y lluvia. Además, las carreteras están "muy afectadas", ha señalado Sanz. Y en algunas zonas de la Costa del Sol y Guadalhorce tampoco habrá colegio presencial por lluvias torrenciales y acumuladas.

Sevilla:

Solo se suspende la actividad docente presencial en municipios de la Campiña y la Sierra Sur. "Ahora lo más conflictivo es Lora, Carmona, Torre del Águila y el Palmar de Troya", ha detallado Sanz.

Córdoba:

Clases suspendidas en la zona Subbética y la Campiña.

Huelva:

Normalidad, vuelta a los colegios en toda la provincia.

Granada:

Suspensión lectiva presencial en zonas afectadas por fuertes vientos como Cuenca del Genil y Guadix Baja.

En todo caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional comunicará centro a centro los que sí que tendrán clase este jueves. Se hará, ha señalado el consejero de Emergencias, a través de los sistemas web de comunicación con las familias y los docentes, Seneca e Ipasen.

Puede pasar, ha señalado además Sanz, que haya centros que, aun estando dentro de zonas de normalidad, hayan sufrido daños este miércoles por la borrasaca. En esos casos se comunicará también el cierre. También si las carreteras de la zona están afectadas por el temporal.

En todo caso, en los centros que vuelven a clase este jueves se les ha recomendado que no haya actividad al aire libre porque puede haber problemas con elementos como "porterías o árboles" que haya en la zona", ha señalado el consejero andaluz.