Landaluce contraataca y denuncia por difamación a la portavoz del PSOE, que le denunció por abuso sexual

El alcalde de Algeciras contraataca. El primer edil, José Ignacio Landaluce, ha presentado una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, a la que acusa de difundir "de forma reiterada" informaciones "falsas" sobre él.

Landaluce argumenta que la socialista, que es también diputada en el Parlamento de Andalucía, ha difundido hechos sobre su persona "gravemente lesivos para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública".

Esta querella llega después de que la socialista denunciase a su vez a Landaluce por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual a compañeras de su partido.

Esa denuncia, cabe recordar, se presentó en el Tribunal Supremo, puesto que Landaluce es senador y, por lo tanto, está aforado,

En su querella, Landaluce señala que Arrabal habría señalado conductas de "extrema gravedad" que, además, estarían "sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas".

El primer edil, que se dio de baja del PP, pero mantiene el bastón de mando del municipio gaditano, añade que algunas de las acusaciones de la socialista le atribuyen "actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual".

Según se ha detallado, dichas afirmaciones fueron realizadas "con plena conciencia de su falsedad o cuando menos con un temerario desprecio hacia la verdad", a pesar de que "las personas directamente aludidas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante la utilización política de su identidad y de su vida personal".

Las actuaciones emprendidas se fundamentan en la posible comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral, al considerar que "la campaña de difamación desplegada ha trascendido el legítimo debate político" para convertirse "en un ataque personal continuado con graves consecuencias tanto en el plano individual y familiar como institucional".

En el comunicado, Landaluce ha asegurado que "ha dejado constancia de forma clara e inequívoca de su condena absoluta de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como de su rechazo frontal a la manipulación de causas especialmente sensibles con fines partidistas".

"La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor", ha señalado el alcalde algecireño, que mantiene el cargo pese a su baja provisional del PP mientras se aclaran los hechos.

Con carácter previo a la interposición de la acción penal, el alcalde intentó celebrar un acto de conciliación con Rocío Arrabal con el único objetivo de obtener una rectificación pública. Este acto concluyó sin avenencia tras la incomparecencia de la querellada en el Juzgado de Instrucción de Algeciras, lo que ha motivado finalmente la interposición de una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El alcalde ha subrayado que estas acciones legales persiguen "defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad", y ha advertido que se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan "frente a quienes reproduzcan o amplifiquen dichas acusaciones falsas por cualquier medio".