La doble vara del PSOE contra el acoso sexual: lleva a la Fiscalía al alcalde de Algeciras pero sólo le retira la militancia a Salazar

Durante las últimas semanas, varios cargos socialistas han dimitido tras acusaciones de acoso sexual, aunque la mayoría de denuncias no han sido judicializadas ni verificadas.

En el caso de Paco Salazar, el PSOE no presentó denuncia ante la Fiscalía, pese a que su propio órgano consideró los hechos verosímiles y graves, limitándose a la expulsión del partido.

La vicepresidenta María Jesús Montero defendió que el partido no sustituye a la justicia y que las víctimas deben acudir a los tribunales si los hechos constituyen delito.

El PSOE ha llevado a la Fiscalía al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por denuncias de acoso sexual, mientras que en casos internos solo ha retirado la militancia a los implicados.

La vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero recalcó el pasado viernes en Sevilla que el ámbito partidario tiene límites claros respecto a los casos de acoso sexual que se están denunciando en su partido. Seis en apenas dos semanas.

"El PSOE no es un sustitutivo de la Justicia", dijo Montero, "si algún comportamiento es constitutivo de delito, debe acudirse a los tribunales. Si hay delito, esas mujeres a la Justicia".

De alguna manera, estaba intentando justificar lo que decía prácticamente a la misma hora la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, cuando renunció a denunciar al exasesor Paco Salazar ante la Fiscalía para que se investigue el presunto acoso sexual del exasesor de Moncloa.

El PSOE se limita, únicamente, a retirarle la militancia de por vida, a pesar de que el informe del órgano contra el acoso acredita que los hechos son "verosímiles y trascendentes".

Ferraz también se ha comprometido a ofrecer respaldo jurídico a aquellas mujeres que decidan emprender acciones legales, además de asistencia psicológica y acompañamiento si lo necesitan, tal y como recoge su protocolo contra el acoso sexual.

Estas medidas, sin embargo, tenían que haberse ofrecido a las víctimas desde el momento en que se conocieron los hechos, según se expone en dicho protocolo.

Sin embargo, se da la paradoja que el PSOE en Algeciras sí ha llevado a la Fiscalía al alcalde popular de la población, José Ignacio Landaluce, también por denuncias de acoso sexual.

La denuncia contra Landaluce

En concreto, la portavoz socialista en Algeciras, Rocío Arrabal, y la dirigente del PSOE local Isabel María Beneroso han presentado un escrito en la Fiscalía del Supremo por su condición de aforado como senador.

Pero no lo han hecho como presuntas víctimas, ya que presuntamente este acoso estaba dirigido hacia dos concejales del PP, quienes ya negaron los hechos.

De los casos ocurridos en las filas del PSOE, ninguno ha llegado a los juzgados denunciados por el propio partido.

Sólo el que afecta al exsecretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, pero la denunciante ha sido la propia víctima, que ha aportado al juez los mensajes de alto contenido sexual y tono intimidatorio que le envió el dirigente socialista.

El resto de casos

Desde la semana pasada, el ritmo ha sido frenético. El pasado miércoles dimitía como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos en el partido José Tomé, tras una denuncia por acoso. No obstante, seguirá como alcalde de Monforte de Lemos en el grupo no adscrito.

El jueves lo hacía el senador, ex delegado del Gobierno en Castilla y León y secretario de estudios y programas de la ejecutiva del PSOE Javier Izquierdo. Y el viernes, en cuestión de minutos, dimitieron la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, y el alcalde de Belalcázar (Córdoba), el socialista Francisco Luis Fernández.

Además, ese mismo día el PSPV abrió una investigación interna por una denuncia contra Toni González, alcalde de Almusafes y número dos del partido en Valencia. Ha abandonado el partido, pero se ha pasado al Grupo Mixto para mantenerse como alcalde.

En público nadie cuestiona estas denuncias. En privado, algunos sostienen que responden, en realidad, a ajustes de cuentas a las que ha dado pie una coyuntura propicia.

De hecho, en la denuncia contra Landaluce puede leerse: "¿Tú sigues con la idea de cargarnos a Landaluce?".

¿Quién lo envía? Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente del PP de Cádiz y exmarido de una concejala del grupo que dirige Landaluce en el Ayuntamiento. ¿Quién lo recibe? Isabel María Bernoso López, concejala del PSOE en el mismo consistorio, quien el pasado martes presentó la denuncia.

El escrito de los socialistas parece, según el relato que se desprende de él, la historia de una venganza de quienes tenían rencillas pendientes.

Además, el acoso sexual concierne a un terreno tan difícilmente objetivable que muchas veces resulta difícil delimitar la frontera entre el mero comentario inapropiado o la comisión de un delito como tal.

La mayoría de estas denuncias son anónimas y no han sido verificadas judicialmente. No ha dado tiempo, pero el PSOE sí ha actuado en el seno de su partido porque los afectados ya no forman parte de sus listas.

El alcalde de Algeciras también se ha dado de baja del PP, aunque seguirá como alcalde y como senador. Lo primero le da poder; lo segundo, aforamiento.

El propio Landaluce sigue denunciando que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas, con el objetivo de desgastar al gobierno municipal".

En cualquier caso, tendrá que esperar a que la Justicia actúe y sus tiempos no suelen ser rápidos.