El alcalde de Algeciras tramita su baja como miembro del PP en el Senado sin dejar el acta tras la denuncia por acoso

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha tramitado su baja del grupo del PP en el Senado, aunque seguirá en la Cámara Alta.

Todo ello después de que él mismo solicitara la suspensión temporal de su militancia por la denuncia presentada contra su persona por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual ante la Fiscalía del Supremo. Él como senador es aforado.

Landaluce lleva en el Senado desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias.

También ha renunciado a sus cargos orgánicos en el partido, pero sí sigue como alcalde. El pasado jueves presidió un pleno de carácter extraordinario marcado por la tensión en el ambiente y la presencia de numerosos medios de comunicación.

El caso de esta denuncia es peculiar porque las supuestas víctimas son dos concejales de su partido, que ya señalaron en su momento que no hubo delito.

Pero el PSOE cree que sí e interpuso la denuncia. En la misma puede leerse "¿Tú sigues con la idea de cargarnos a Landaluce?".

¿Quién lo envía? Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente del PP de Cádiz y exmarido de una concejala del grupo que dirige Landaluce en el Ayuntamiento.

¿Quién lo recibe? Isabel María Bernoso López, concejala del PSOE en el mismo consistorio, quien este martes presentó la citada denuncia contra Landaluce.

El escrito de los socialistas parece, según el relato que se desprende de él, la historia de una venganza de quienes tenían rencillas pendientes.

El propio alcalde de Algeciras sigue denunciando que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".