La UCO registra un bar de Sevilla que organizaba 'tardeos lésbicos' relacionado con la trama de Vicente Fernández

El bar La Bola, donde ha entrado este jueves la Guardia Civil. Gmaps Sevilla

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado un bar de Sevilla, propiedad del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en donde sospechan que podía haber blanqueado dinero.

El registro ha tenido lugar este jueves y la detención de Fernández, quien fuera estrecho colaborador de María Jesús Montero, ocurrió este miércoles. La Guardia Civil también detuvo a la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez.

EL bar registrado en Sevilla se llama La Bola. Está en la Isla de la Cartuja, en su momento sede de la Exposición Universal de 1992, hoy uno de los parques científicos y tecnológicos de más éxito de España.

El bar sirve desayunos por las mañanas y comidas a medio día. Pero también se alquila para fiestas. Es el caso de los "tardeos lésbicos" que una asociación organiza regularmente en el mismo.

Vicente Fernández es el administrador único del bar, que ha funcionado en otros tiempos como discoteca de verano, por su amplia terraza, y hoy es un espacio de comidas por el día y de fiestas temáticas en ocasiones por la noche.

Administrador

La sociedad La Bola Innovación SL, de la que Fernández era administrador único, registró un llamativo incremento en sus cuentas durante 2023, el último año sobre el que ha depositado información en el registro.

Según los datos de la sociedad a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en 2023 aumentó un 29% su cifra de negocios con respecto al año anterior y anotó casi 387.000 euros.

También mejoró su endeudamiento, que se redujo un 61% en apenas un ejercicio.

Pero más llamativo resulta aún la evolución del flujo de caja libre, es decir, el efectivo que queda tras pagar los gastos diarios y que arroja una fotografía amplia del dinero disponible para dueño y acreedores y la solvencia de una sociedad. Su ‘gasolina’ real.

Éste aumentó un 700% en el último ejercicio sobre el que la empresa ha dado información. De los 9.000 euros en negativo que arrojaron en 2022, pasaron a lograr más de 56.000 euros en 2023.