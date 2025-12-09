Los Premios Andalucía de Periodismo reconocen la trayectoria profesional de Carlos Herrera

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Herrera ha recibido el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional 2025 por su extensa carrera en medios españoles. La entrevista a Morante de la Puebla, realizada por Jesús Bayort en ABC de Sevilla, ha ganado en la categoría de Prensa Escrita por su impacto social y periodístico. El podcast 'Parot, el hombre sin alma' (Canal Sur) ha sido premiado en la modalidad de Radio por su originalidad y calidad en la documentación sobre la lucha contra ETA. El reportaje fotográfico 'La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo', de Daniel Pérez, ha sido galardonado por proyectar la tradición andaluza internacionalmente.

El periodista Carlos Herrera Crusset (Cuevas del Almanzora, Almería, 1957) ha sido distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional en 2025 por unanimidad del jurado de la XL edición de estos galardones.

El jurado reconoce de esta forma la dilatada carrera de Herrera, que ha trabajado o colaborado en casi todos los grandes medios españoles y ha practicado todas las disciplinas del Periodismo, con gran reconocimiento de audiencia.

En la actualidad, Carlos Herrera dirige desde 2015 'Herrera en COPE', un programa informativo matinal de radio que capta diariamente la atención de casi tres millones de españoles, a los que gusta denominar 'fósforos'.

En la categoría de Prensa Escrita ha resultado ganadora la entrevista al torero Morante de la Puebla publicada por Jesús Bayort Guardado en el diario ABC de Sevilla y en la edición nacional del periódico.

En la entrevista, el diestro, retirado de su actividad profesional en Portugal, reconoce abiertamente que padece una enfermedad mental que le llevó a pensar en el suicidio como única solución.

Calificada por el propio Morante como 'la entrevista de su vida', la calidad del trabajo periodístico de Bayort reside en su trascendencia, ya que el interés del público se acrecentó cuando el torero reconoció que su reaparición en las plazas significó una motivación para hacer público y normalizar su trastorno disociativo.

En esta misma categoría, el jurado decidió otorgar una mención especial (sin dotación económica) a la empresa 'Muchodeporte Internet, S.L.' y a su equipo de Andalucía Deportes, representado por Francisco José Rodríguez Cepeda, por su trayectoria de 25 años como decano de la prensa deportiva digital en España.

Su proyecto de difusión de todas las modalidades deportivas andaluzas, desde sus categorías base hasta las profesionales, y una producción de más de 3.000 contenidos propios anuales, han contribuido a dignificar el deporte andaluz en toda su amplitud.

En la modalidad de Radio, el jurado ha decidido distinguir con el galardón a los responsables del podcast 'Parot, el hombre sin alma', representado por Antonio Jesús Salvador Ruiz y emitido en la web de Canal Sur.

La originalidad y calidad sonora de este completo trabajo de documentación homenajea a todos los agentes y guardias civiles en su actuación contra la banda terrorista ETA.

Estructurado en cinco capítulos, el podcast rememora el momento en el que fue interceptado y detenido en un control de carreteras el etarra Henri Parot, que conducía un vehículo lleno de explosivos con los que pretendía atentar contra la Jefatura de Policía de Sevilla, ubicada en la Plaza de la Concordia.

El equipo del 'Programa 7.000 de Andalucía Directo', emitido en el programa homónimo de Canal Televisión, y representado por Francisco Romero Gutiérrez, ha sido el ganador en la modalidad de Televisión.

El jurado ha valorado la originalidad, repercusión, el reflejo de la sociedad andaluza y la difusión de sus valores culturales, sociales y económicos a través de un programa emitido en directo desde Granada para celebrar sus 7.000 emisiones.

Andalucía Directo, espacio de actualidad diaria de los Servicios Informativos de Canal Sur TV, atesora más de 27 años en antena, por lo que es el magazine informativo de carácter diario más veterano de la televisión en España.

En la modalidad de Fotoperiodismo, el ganador ha sido el fotoperiodista Alejandro Cámara Martínez, por una imagen para la agencia turca Anadolu Agency y publicada, entre otros medios, en los diarios El País y Ahora Granada, así como en medios internacionales como INews (Inglaterra) y Scientific American (EEUU).

La fotografía es una imagen inédita de la Alhambra de Granada, en la que el Palacio nazarí puede contemplarse sin contaminación lumínica, cubierto únicamente por las estrellas. Tomada la jornada del histórico apagón eléctrico nacional, la instantánea posee gran calidad técnica, además de una gran belleza y colorido.

El Cautivo de Málaga, una de las instantáneas del reportaje 'La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo', premiado en la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía.



En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se concede a Daniel Pérez García-Santos por su reportaje fotográfico en el trabajo denominado 'La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo', publicado en las ediciones portuguesa y española de la revista National Geographic, la BBC, The Times (Reino Unido), The Atlantic (EEUU), La Nación (Argentina) o en la Sociedad Chilena de Geografía e Historia.

La propuesta proyecta imágenes tomadas durante distintas procesiones en la provincia malagueña, entre ellas, una del actor andaluz Antonio Banderas justo antes de cubrir su rostro con el hábito. Así, logra captar y difundir la esencia, el arte y la tradición de la Semana Santa andaluza.

El jurado, por último, ha concedido el premio en la modalidad de Infografía a la única candidatura presentada, la de Canal Sur Radio y Televisión S.A. por 'Contenido gráfico de Noticias 1 y Noticias 2', trabajo diseñado y desarrollado en sus servicios informativos para simplificar y comunicar temas de actualidad de forma más clara y accesible.

A través de un lenguaje visual minimalista e impactante, las infografías tienen como objetivo informar y facilitar a la audiencia la comprensión de noticias y eventos.

El jurado, presidido por el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos, ha estado integrado por los periodistas Eduardo Barba Ramos, redactor jefe de ABC Sevilla; Inmaculada Jiménez Jiménez, redactora de Cope Andalucía, y por María del Carmen Torres Palmero, jefa de informativos de Canal Sur.

Alejandro Ruesga Sánchez, fotoperiodista de El País; Teresa Puig Calatayud, periodista independiente y creadora de contenidos; Sebastián Torres Haro, director general de Comunicación de la Junta de Andalucía, también han formado parte del mismo.

Los miembros han sido coordinados por Jorge Conde López, jefe de Servicio de Planificación y Coordinación Informativa de la Consejería, que ejerció de secretario del Jurado.

Los Premios Andalucía de Periodismo están dotados con 10.000 euros en cada una de sus modalidades y se entregarán el próximo viernes 19 de diciembre, en el transcurso de un acto en el Palacio de San Telmo que estará presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.