María Jesús Montero llama a Juanma Moreno a no "relajarse" en los mensajes que abordan la violencia machista

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha aprovechado este sábado un acto en Atarfe (Granada) para lanzar un mensaje directo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Le ha advertido de la necesidad de no "relajarse" en el discurso institucional sobre la violencia machista y le ha reclamado que “llame a las cosas por su nombre” para poder aplicar medidas eficaces contra esta lacra.

Montero ha mostrado su rechazo a que en Andalucía se denomine “intrafamiliar” al teléfono de atención a víctimas, una denominación que, según ha dicho, se enmarca en un contexto en el que “se frivoliza con la mercantilización de los derechos de las mujeres y se transmite cierta relajación en el mensaje”. “No da igual, señor Bonilla. Llamar a las cosas por su nombre es identificarlas y exigir políticas acordes a la realidad”, ha afirmado.

El acto, organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y centrado en la violencia vicaria, ha sido moderado por la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, y ha reunido a Montero, a la doctora en Ciencias Jurídicas Paula Reyes Cano; a la presidenta de la Asociación Psicología Feminista, María Dolores Rubio; y al cineasta y activista por los derechos humanos Samuel Sebastián Rodríguez, víctima de esta forma de violencia.

La líder socialista ha pedido “valentía y decisión política” para abordar la violencia vicaria y ha llamado a instituciones y ciudadanía a “coger el toro por los cuernos” para proteger a menores y madres.

Ha defendido que es “prioritario” adoptar medidas capaces de “remover los cimientos de la desigualdad”, situando la atención psicológica como un elemento clave. En este sentido, ha reclamado que la psicología esté incluida en la cartera de servicios del sistema público para garantizar un acompañamiento inmediato a los niños y niñas afectados, con independencia de la capacidad económica de sus familias.

Montero también ha respondido a quienes acusan al PSOE de discriminar a los hombres o a los padres en el discurso contra la violencia machista. “No buscamos criminalizar a nadie, sino proteger a las víctimas”, ha señalado, criticando a quienes “banalizan” esta violencia y tratan de que “el resto de los hombres se solidaricen con agresores que no les representan”. Ha subrayado que la mayoría de los hombres son “buenos padres” y que un maltratador “no puede ser considerado como tal”.

Durante el encuentro se ha abordado el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que Montero ha defendido pese al debate social generado. Considera que la controversia inicial es “condición imprescindible para el avance” y ha llamado a “orientar bien el debate” para encontrar “el equilibrio necesario”.

Como candidata a la Presidencia de la Junta, ha abogado por que el Gobierno andaluz incorpore una política “transformadora” que haga frente a la desigualdad, “la base de todo esto”, y ha pedido actuaciones “inmediatas” contra la violencia vicaria, cuyas secuelas en los menores pueden ser “irreversibles”. Entre esas medidas, además del refuerzo psicológico, ha señalado la importancia de formar a educadores, trabajadores sociales, juristas, abogados de oficio, sanitarios y poderes públicos, porque, ha insistido, se trata de “una tarea colectiva”.

El encuentro se abrió con un vídeo de Ruth Ortiz —madre de los dos menores asesinados por su padre, José Bretón— y contó con el análisis de expertos sobre las distintas vertientes de la violencia vicaria, quienes han respaldado el anteproyecto de ley al considerar que ayuda a visibilizar esta manifestación de la violencia de género.

El activista Samuel Sebastián Rodríguez, que ha compartido su experiencia como víctima, anunció además la creación de una asociación y la próxima grabación de un largometraje sobre esta temática que prevé presentar en Granada.