Montero resta importancia a los mensajes de Ábalos sobre el PSOE y el Gobierno y los reduce a "mentiras y chantajes"

Las claves nuevo Generado con IA La vicepresidenta María Jesús Montero ha minimizado las acusaciones de José Luis Ábalos contra el PSOE y el Gobierno, calificándolas de "mentiras" y "chantajes". Ábalos, en prisión preventiva, ha confirmado la existencia de una reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ábalos también ha acusado a la ministra Yolanda Díaz de permitir el uso indebido de su vivienda oficial por personas no autorizadas. Montero ha asegurado que ni el PSOE ni el Gobierno se dejarán chantajear y ha reivindicado la actuación del partido ante el caso de presunta corrupción que implica a Ábalos.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha rebajado la gravedad de las acusaciones de José Luis Ábalos contra su partido, el PSOE, y su Ejecutivo y los ha reducido a "mentiras" y "chantajes" que serían parte de su estrategia de defensa.

Ábalos, en prisión preventiva, ha lanzado mensajes en los que confirma la reunión del presidente del Gobierno con Arnaldo Otegui en 2018 como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL. Esto ataca directamente a Pedro Sánchez y le pone en una situación complicada.

"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un casorio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", publicó Ábalos en sus redes sociales.

Además, Ábalos, quien fue mano derecha de Sánchez, su secretario de Organización y también ministro, ha apuntado contra la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, de la que insinúa que pudo usar la residencia oficial que se le cede en Madrid en su condición de miembros del Gobierno para cuestiones no permitidas.

Así, Ábalos habría señalado que Díaz habría dejado “la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias" para "ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Montero

Nada de esto es grave, ha indicado Montero, que achaca esos mensajes a una estrategia de defensa del exsocialista, ya en prisión.

Así lo ha señalado en Lebrija, Sevilla, donde la también secretaria general del PSOE de Andalucía ha indicado que ni el PSOE ni el Gobierno "se va a dejar chantajear por nadie", ni por "mentiras o bulos" que el exdirigente socialista pueda difundir dentro de una "actitud de defensa" para eludir la cárcel.

Así, Montero ha restado importancia a las declaraciones de su excompañero de Consejo de Ministros y las ha enmarcado en una "actitud de defensa", y en todo caso ha advertido de que el suministro "sabe perfectamente" que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez "jamás se va a dejar chantajear por nadie".

Además, ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE "desde el minuto cero" frente a Ábalos una vez que "conoció este caso" de presunta corrupción que afecta a quien fuera 'número tres' de la dirección federal, a quien desde el partido se le "pidió responsabilidad y el acta" de diputado, además de que se le "expulsó" de la formación, ha subrayado.