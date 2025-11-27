Moreno subraya la estabilidad andaluza frente al “fango” político del Gobierno de Sánchez, al que exige "igualdad"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento de Andalucía. EP Sevilla

Estabilidad para seguir creciendo, unidad contra los privilegios a los independentistas e inversión y apoyo a los servicios públicos. Son los tres ejes sobre los que ha girado el discurso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el debate del Estado de la Comunidad.

Las tres ideas, en el fondo, apelan a la misma cuestión: la confrontación del modelo de gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno y su 'vía andaluza' con la del PSOE de Pedro Sánchez.

Según ha explicado Moreno, Andalucía tiene presupuestos todos los años desde que él es presidente de la Junta. El Gobierno central, ninguno desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Eso es signo, ha señalado, de estabilidad, algo que da ventaja a la comunidad a la hora de hacer crecer su economía.

El presidente andaluz ha señalado que todos los partidos deben estar unidos para luchar contra los privilegios que Sánchez da a independentistas catalanes y vascos, quienes le apoyan para seguir en el Gobierno.

En esto entra desde el modelo de financiación, especialmente lesivo para Andalucía, hasta partidas como igualdad, lucha contra la violencia de género o infraestructuras.

Sanidad

El tercer elemento tiene que ver con los servicios públicos. Andalucía, ha señalado, invierte el año que viene más de 16.000 millones de euros. Cuando el PSOE dejó la Junta, no llegó a 9.000.

Moreno, que abre el debate, pero en el que luego participan la oposición por orden de diputados -PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, ha señalado que el Gobierno central es sinónimo de "fango e inestabilidad".

Frente a eso, ocho años de diálogo y "estabilidad". Por eso, para el presidente, la comunidad no puede "dar marcha atrás ni arriesgar lo conseguido" entrando en una "espiral interesada de polarización" que solo perjudicaría la imagen de la región.

Así, el presidente andaluz ha defendido que los andaluces han demostrado que pueden "transformar y modernizar" su tierra, refutando la "idea de que hay un norte rico que sabe hacer las cosas y un sur incapaz de crear riqueza y bienestar".

Se trata de una llamada clara de Moreno a que la oposición ejerza la crítica "sin descalificaciones ni hipérboles", pidiendo "sensatez, rigor y diciendo la verdad".

Uno de los grandes ejes del discurso de Moreno ha tenido que ver con los servicios públicos. Sanidad, donde ha recordado los más de 16.000 millones de inversión del Gobierno andaluz o la contratación de empleados hasta llegar a una plantilla de 130.000 sanitarios.

Además, Moreno ha recordado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una reforma "integral" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), medida que se puso sobre la mesa cuando se conocieron los problemas en el cribado del cáncer de mama.

En Dependencia, Moreno ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas de atención temprana que estarán destinadas para niños de hasta 6 años.

Además, se pondrán en marcha cinco nuevos centros de día que estarán especializados en la atención de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, reforzando así la red de apoyo para pacientes y sus familias, ha señalado el presidente andaluz.

En Educación, Moreno ha destacado cómo en la comunidad hay 170.000 plazas de Formación Profesional, de las cuales "48.000 las ha creado este Gobierno".

Educación gratis "desde los 2 años y hasta la universidad" así como ayudas para la compra de libros, comedor o transporte público son algunas de las cuestiones que el presidente andaluz ha señalado en el ámbito educativo y que, ha indicado, respaldan la idea de que su Ejecutivo apuesta por los servicios públicos.

Además de este repaso a las medidas que ya se han tomado, el presidente andaluz ha anunciado nuevas iniciativas que va a poner en marcha su Gobierno.

Cáncer de mama

Una de las más apegadas a la actualidad tiene que ver con el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. En este caso, las mujeres que tengan un diagnóstico con "alta sospecha de malignidad", podrán realizar todos los actos médicos en un solo día.

Esto quiere decir que estas mujeres acudirán a su centro sanitario y allí "se les hará la mamografía, la ecografía y hasta la biopsia si es necesario"; ha señalado Moreno. Todo, el mismo día para que no tengan que volver en otro momento.

En Salud, el presidente anunció también 500 nuevas plazas de Atención Temprana para niños de 0 a 6 años, como ya se ha señalado, y la apertura de 5 nuevos centros en Andalucía especializados en la atención al Alzheimer.

Hospitales

La adjudicación del tercer hospital de Málaga, así como el inicio del proyecto del de Cádiz o Huelva son proyectos que también ha puesto sobre la mesa el presidente andaluz.

En el ámbito económico, Moreno ha señalado que va a poner en marcha "una nueva deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, con una deducción del 10% y un límite de 250 euros".

También su Gobierno va a crear una "Oficina de Andalucía en Bruselas para defender nuestros intereses en la Unión Europea" y un "programa de Retorno del Talento Andaluz', con una dotación inicial de 5 millones de euros, para atraer a profesionales que han tenido que emigrar."

VPO

En vivienda también hay novedades. Hasta 10.000 nuevas VPO en los próximos 5 años así como un "Plan Estratégico de Infraestructuras 2026-2030 que incluirá actuaciones en el Corredor Mediterráneo, la conexión Almería-Granada y el Tren Litoral de la Costa del Sol."

El presidente andaluz también ha avanzado la inversión de 300 millones de euros "para mejorar la red de carreteras secundarias en las zonas rurales".

Moreno, por último, ha anunciado la creación de una Cátedra Andalucía-Europa ·en colaboración con las universidades andaluzas para fomentar la investigación sobre la Unión Europea" así como un "Plan de Fomento de la Lectura con una dotación de 2 millones de euros".