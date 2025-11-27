La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo le 'estalla' al PSOE en el Parlamento de Andalucía: "Vaya papelón"

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, este jueves en el Parlamento de Andalucía. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo ha sido utilizada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para criticar al PSOE durante el debate del Estado de la Comunidad. Moreno acusó al PSOE de manipular a la asociación Amama, mientras que la portavoz socialista, María Márquez, denunció supuesta violencia institucional contra mujeres vinculadas a dicha entidad. El debate se centró en acusaciones cruzadas de corrupción y mala gestión de los servicios públicos entre PSOE y PP, con reproches sobre la privatización y el recorte de derechos sociales.

La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo le ha 'estallado' al PSOE andaluz en el primer día del debate del Estado de la Comunidad. "Qué papelón", ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la intervención de la portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez.

"La última vez que tuvimos un debate fue en verano y ese día el señor Santos Cerdán entró en la cárcel. Casualidad. Hoy que tenemos un debate de nuevo, entran el señor Koldo y Ábalos. No se preocupe que no da tiempo a otro debate esta legislatura, no sea que vaya otro del PSOE a prisión", ha ironizado Moreno.

Márquez, que ha obviado las entradas en prisión de sus excompañeros de partido, ha acusado el presidente de la Junta de Andalucía de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres en referencia a las que están asociadas a Amama.

Esta asociación, cabe recordar, es la que ha liderado las quejas por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama. Ahora mantiene un desencuentro con la Junta, puesto que se niega a dar los datos sobre posibles casos que obran en su poder.

Amama ha sido uno de los puntos de fricción entre el PSOE y el PP. Porque Moreno ha señalado que los socialistas han querido manipular a la asociación y las mujeres que forman parte de ella, mientras que Márquez ha defendido que es contra Moreno contra quienes se manifiestan, lo que prueba que no tienen nada que reprochar a los socialistas.

Márquez ha acusado a Moreno, además, de protagonizar unas políticas "de privatización, mentiras y corrupción" en las que, además, se aprovecha, ha acusado, de las políticas del Gobierno central.

"Su discurso es previsible y autocomplaciente. Vive en la sala VIP y no pisa la calle", ha acusado la socialista a Moreno, al que también ha señalado por "hacer política para los ricos":

La mención de la corrupción ha estado en la réplica de Moreno. "Hay que tener mucho cuajo venir aquí y hablar de corrupción, evítese el bochornoso que estamos pasando por los casos de corrupción que hay en su partido", ha afeado Moreno a la socialista.

Si tiene tiempo, yo tengo toda la tarde para hablar de los cientos de casos de corruptelas que hay en su partido. Se han equivocado, ha entrado en la cárcel hace minutos Santos Cerdán, que fue mano derecha de Pedro Sánchez", ha señalado.

"No saquen pecho de la corrupción el partido que más casos de corrupción tiene de España", ha añadido, al tiempo que ha pedido al PSOE que no "dé lecciones" sobre corrupción y reconozcan "que no tienen propuestas".

"Sé que su grupo político está pasando por una muy mala situación, pero independientemente, pero eso no le debe llevar ni a su grupo ni a usted a la radicalizad", ha indicado Moreno, quien ha afeado que "el PSOE quiere embarrar el debate para tapar lo que está pasando en el PSOE y en el Gobierno de España".

La vicesecretaria general del PSOE andaluz ha insistido en su ataque sobre la gestión de lo público: "No ha hecho ni una reforma que haya ampliado derechos. Le ha bajado los impuestos a los millonarios de Andalucía. Usted trabaja para los ricos. No ha traído universidades públicas, las ha traído privadas".

Además, Márquez, ha detallado los fallos en los servicios públicos que el PSOE achaca al PP: "Faltan profesionales de sanidad y las listas de espera están disparadas", ha señalado la socialista, quien también ha criticado la Ley de Vivienda de Andalucía.