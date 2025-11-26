La UCO registra todos los emails del socialista Rafael Pineda en la Delegación del Gobierno en Andalucía por el 'caso parcela'

Agentes de la UCO de la Guardia Civil en una imagen de archivo. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA La UCO ha intervenido y registra todos los correos electrónicos oficiales de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía, por su implicación en el 'caso parcela'. La investigación judicial analiza si Pineda está vinculado a una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias relacionada con la venta de un terreno municipal a una empresa de su esposa. La parcela de Emvisesa fue adquirida por la empresa vinculada a la esposa de Pineda por 1,7 millones de euros y revendida meses después por casi 3,9 millones, lo que ha despertado sospechas de irregularidades en la adjudicación. Un funcionario de Emvisesa recibió un pago de 78.650 euros relacionado con la operación, lo que ha motivado su suspensión y ha intensificado las sospechas sobre la legalidad del proceso.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido el correo electrónico oficial del socialista Rafael Pineda en la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde ocupó el puesto de jefe de gabinete entre 2018 y 2025.

Los investigadores buscan pruebas relacionadas con un presunto caso de corrupción que instruye el Juzgado número 10 de Sevilla, donde se investiga si Pineda tiene relación con una trama de blanqueo de dinero relacionado con la droga y la venta de unos terrenos municipales de Sevilla a una empresa de su mujer, en lo que se conoce como el 'caso parcela'.

La investigación indaga si Pineda pudo cometer delitos de tráfico de influencias, así como de corrupción en los negocios mediante favores a un empresario.

Es justamente ese empresario el que habría cometido los delitos de blanqueo de capitales relacionados presuntamente con el narcotráfico.

Este paso en la investigación, que adelanta Diario de Sevilla, es complejo, puesto que en el correo electrónico del socialista habría miles de correos. Son 7 años de desempeño como jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno.

Agentes de la UCO

Las pesquisas de la UCO no pararon en la Delegación del Gobierno. Llegaron también a la sede de Emvisesa, la empresa pública de vivienda de Sevilla. Allí los agentes indagaron el pasado lunes sobre este caso.

Cabe recordar que la Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre la adjudicación y posterior venta de una parcela de Emvisesa a una empresa vinculada con la mujer de Pineda. La operación está bajo la lupa por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción.

La parcela, situada en Pino Montano Norte, fue adquirida en 2024 por una empresa vinculada a la esposa de Pineda por un precio cercano a los 1,7 millones de euros. Meses después, esa misma sociedad la revendió por casi 3,9 millones, generando un beneficio de 2,2 millones.

La UCO investiga cómo una operación de suelo público pudo duplicar su valor en tan poco tiempo y si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación.

La investigación se instruye en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla y ha llevado ya a la Guardia Civil a solicitar y analizar diversa documentación interna de Emvisesa. La empresa municipal se ha personado como parte interesada, lo que le ha permitido acceder al sumario abierto.

En la subasta pública en la que se adjudicó la parcela solo participó la sociedad vinculada a la mujer de Pineda, lo que ya generó inicialmente inquietud en el seno del Ayuntamiento.

A ello se suma otro elemento que ha intensificado las sospechas: un funcionario de Emvisesa habría recibido un pago de 78.650 euros relacionado con la misma operación. El Ayuntamiento lo ha suspendido de funciones mientras avanza la investigación judicial.

Los informes que maneja la UCO también han puesto el foco en una aparente rebaja del precio de salida respecto a valoraciones previas, algo que pudo facilitar la compra por una cifra inferior a la esperada.

Posteriormente, el espectacular incremento de valor con la reventa ha llevado a los agentes a analizar si existió un conocimiento previo de ese potencial beneficio o si la adjudicación se produjo sin las garantías habituales.