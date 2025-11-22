Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, sustituye en Cádiz a monseñor Zornoza tras la acusación de abuso a menores

Las claves nuevo Generado con IA Monseñor Ramón Valdivia ha sido nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta tras la salida de monseñor Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor en los años 90. El papa León XIV aceptó la renuncia de Zornoza, quien está siendo investigado por el tribunal de la Rota de Madrid, aunque el caso habría prescrito en la justicia civil. Valdivia, anteriormente obispo auxiliar de Sevilla, asume el cargo temporalmente y se ha puesto a disposición de los fieles de Cádiz y Ceuta hasta el nombramiento de un nuevo obispo titular. El nombramiento implica cambios en la estructura diocesana, cesando los oficios de vicario general y vicarios episcopales, aunque continúan el vicario judicial, el ecónomo diocesano y el canciller secretario general.

A partir de este sábado monseñor Ramón Valdivia será administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, un cargo al que llega en sustitución de monseñor Rafael Zornoza, alejado del cargo tras ser acusado de abusos sexuales a un menor en los años 90, cuando aún no estaba en el sur de España sino que ejercía su ministerio en Madrid.

Valdivia ha sido nombrado por León XIV tras haber aceptado el papa la renuncia de Zornoza, que a principios de este mes empezó a ser investigado por el tribunal de la Rota, con sede en Madrid por este caso, que en todo caso habría prescrito en la justicia civil.

En sus primeras palabras nada más conocerse el nombramiento, Valdivia, que se desempeñaba como obispo auxiliar de Sevilla, ha mostrado su alegría por ponerse "a disposición de la Iglesia para el servicio que Dios quiera”.

Tras expresar su gratitud al papa León XIV, a monseñor Saiz Meneses y a toda la Diócesis de Sevilla, “por toda la ayuda" que le han brindado y al propio Zornoza “por todo su servicio y acogida”, monseñor Valdivia se ha puesto a disposición de los fieles diocesanos de Cádiz y Ceuta “para que colaboremos juntos en la construcción del Reino de Dios”.

“Espero servir de ayuda en el tiempo que esté entre vosotros, hasta que sea designado el nuevo obispo titular”, ha añadido.

El nombramiento de administrador apostólico tiene repercusiones pastorales y jurídicas, detalladas en el Código de Derecho Canónico.

Monseñor. Valdivia regirá la diócesis en nombre de la Santa Sede, tendrá los deberes y gozará de la potestad del obispo diocesano, con exclusión de todo aquello que por su misma naturaleza o por el derecho mismo esté excluido.

Paralelamente, cesan los oficios de vicario general y de los vicarios episcopales. El administrador apostólico podrá confirmar en forma delegada a los vicarios anteriores las mismas funciones que desempeñaban, hasta la toma de posesión del nuevo obispo.

En cambio, no cesarán el vicario judicial, el ecónomo diocesano y el canciller secretario general.