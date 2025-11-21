Dimite Javier Aureliano como presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el 'caso mascarillas'

Las claves nuevo Generado con IA Javier Aureliano García ha dimitido como presidente de la Diputación de Almería tras ser detenido por su presunta implicación en el 'caso mascarillas', que investiga corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. La investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y la UCO abarca posibles comisiones ilegales y adjudicaciones fraudulentas de obras vinculadas a la Diputación durante la pandemia. Junto a García, también han sido detenidos su vicepresidente Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo, todos ellos suspendidos de militancia tras las detenciones. García y Giménez han presentado su renuncia a todos sus cargos públicos, argumentando que facilitarán la normalidad institucional mientras afrontan su defensa en el proceso judicial.

El 'caso mascarillas' en Almería se ha cobrado la primera dimisión: la del presidente de la Dioputación de dicha provincia, Javier Aureliano García, que ha renunciado a su puesto tras ser puesto en libertad con medidas cautelares por su presunta implicación en la trama corrupta.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga posibles comisiones y mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19, así como adjudicaciones de obras que podrían ser fraudulentas.

Dentro de esas pesquisas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo al ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como a su vicepresidente y mano derecha, Fernando Giménez, al alcal de de Fines, Rodrigo Sánchez y su hijo, entre otros.

Todos ellos están suspendidos de militancia desde minutos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anunciase sus detenciones.

Ahora, García renuncia a su cargo como presidente de la Diputación y deja también su acta como diputado provincial. También ha renunciado a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería.

"Normalidad"

Desde la Diputación apuntan que García ha decidido renunciar como presidente de la institución "desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años".

En esta "nueva etapa", Javier A. García "se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia, un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional", abunda el comunicado.

Según la Diputación, García Molina "deja un legado en Almería de proyectos transformadores que han situado a la provincia como referente en ámbitos tan diversos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, el patrimonio, la agroalimentación, así como el nacimiento de marcas provinciales que difunden la imagen y el talento almeriense por el mundo".

También ha presentado de forma oficial su renuncia como diputado provincial quien era vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, que deja sus responsabilidades en la institución "al frente de áreas que han sido claves en los últimos años y que han consolidado la proyección de la marca turística de la provincia, así como la recuperación y defensa de proyectos claves para el patrimonio almeriense", según defienden desde la Diputación.