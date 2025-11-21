Amama rechaza entregar a la Junta información sobre los cribados y alega la protección de datos de las mujeres afectadas

Representantes de Amama y de la Consejería de Sanidad, este miércoles en Sevilla. EP Sevilla

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla niega al Servicio Andaluz de Salud los datos solicitados a través de un requerimiento oficial para conocer los 4.000 casos de mujeres que la entidad asegura que están afectadas por el fallo de los cribados del cáncer de mama.

La Junta cifra, según sus datos oficiales, a estas mujeres en 2.317 y quería obtener información sobre el resto. Sin embargo, Amama asegura que no la puede facilitar por protección de datos.

En su respuesta dirigida a la Junta, Amama señala que para ello necesitaría "un consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque cualquier actuación en ese sentido supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos que la ley prohíbe".

Entiende además que "la constatación de los fallos del cribado y la identificación de su origen corresponde única y exclusivamente al SAS".

La Junta había concedido a la asociación un plazo de diez días para responder. En el mismo documento la asociación reitera su disposición a colaborar con la Consejería, pero pide al SAS que aclare qué actuaciones serían compatibles con las funciones de una asociación de pacientes oncológicos.

“Desde Amama ofrecemos nuestra voluntad de colaboración con la Administración sanitaria, como no podía ser de otro modo, en cuanto podamos contribuir a la calidad de atención y protección de la salud de las mujeres andaluzas”, precisan.

Sin embargo, recalcan que no puede asumir responsabilidades ni obligaciones que, según la ley, corresponden exclusivamente al SAS, como la constatación de esos fallos.