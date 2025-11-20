Cádiz ensaya cómo actuar ante un tsunami: 20.000 vecinos aprenden qué hacer si la tierra tiembla como en 1755

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante el simulacro de Cádiz. EP Cädiz

A las 10.13 de esta mañana han sonado todos los teléfonos móviles de la ciudad de Cádiz. Alerta por un tsunami. Orden de evacuación. En 55 minutos la gran ola golpea la costa gaditana y la de Huelva.

En realidad, no había ola. Ni tsunami. Es parte de un simulacro para que tanto los servicios de emergencias como los ciudadanos sepan cómo actuar si es que algún día se repite el terremoto de Lisboa de 1755.

Entonces el maremoto que llegó a Cádiz dejó marcas visibles hoy día. Casas derrumbadas y muertos. Es lo que se quiere evitar si se repite, algo que los expertos no descartan y que en la ciudad de Cádiz puede ser especialmente grave por su exposición al mar.

Por eso desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han organizado este jueves "el mayor simulacro de maremoto y tsunami que se ha celebrado nunca en España".

En el mismo estaban llamados a participar hasta 20.000 vecinos de Cádiz así como mil efectivos de emergencias, medio millar de edificios públicos, nueve centros educativos, dos hoteles y un parador, todo ello bajo la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Lisbona, 1755

El simulacro ha empezado a las 10 de la mañana en punto. La referencia ha sido el temblor de Lisboa de 1755 que asoló Cádiz. Un temblor de 7,6 grados que mandó una ola devastadora a la ciudad.

A las 10.04 ha llegado el aviso de tsunami. Y la previsión: en 55 minutos, menos de una hora, llegaría a Cádiz. Momento de actuar.

“A partir de este momento ha comenzado la cuenta atrás para vertebrar todas las medidas de protección y respuesta a personas y bienes, tal y como se haría en un caso real”, ha detallado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

Por eso a las 10.13 se ha mandado el mensaje de Es-Alert que ha sonado en los móviles. Llevaba aparejado un texto con las medidas de seguridad a adoptar. Subir por encima de un tercer piso, desalojar los bajos, refugiarse. Dependía del caso de cada vecino.

Paralelamente, se ha desplegado el Centro de Coordinación Operativa Integrada y un Puesto de Mando Avanzado desde el que se ha puesto en marcha todo el sistema de atención y coordinación para evaluar la respuesta de la ciudad de Cádiz ante un tsunami.

Ahí se han medido "los tiempos de respuesta de operativos y de la propia población ante una situación de riesgo de esta naturaleza, así como la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, pero también de otros sistemas sonoros como son megafonía, campanas, etc", señalan fuentes de la Consejería de Emergencias.

Así se ha puesto en marcha un chat para personas "con diversidad funcional" donde podían consultar qué hacer ante la emergencia.

También se han medido "la capacidad y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y horizontal (alejamiento de la zona inundable) de más de medio millar de edificios públicos, nueve centros educativos y tres establecimientos hoteleros a los que el consejero ha agradecido su participación".

Además, “la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha movilizado a 2.539 escolares y ha estado trabajando con ellos estas semanas para explicar cómo actuar, sembrando, además, la semilla de la autoprotección en todos ellos, porque no me canso nunca de decir que los niños de hoy salvarán vidas mañana y que la educación en emergencias evita riesgos en el presente, pero también en el futuro”, ha subrayado Antonio Sanz.

El simulacro de tsunami también ha tenido en cuenta cómo salvar los bienes culturales a los que el agua podría afectar.

De esta forma, el Archivo Histórico provincial, la Biblioteca Provincial, el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Museo de Cádiz, han participado tanto en lo relativo a la puesta en práctica de las evacuaciones como en la salvaguarda de obras.

En la Playa de Santa María del Mar de la capital gaditana se han practicado los avisos a surfistas, rescates y también el protocolo de actuación forense del Instituto de Medicina Legal; mientras que en la zona franca ha estado el Colegio de Arquitectos ensayando el protocolo de valoración de daños en edificaciones.

Por último, en la zona portuaria de El Puerto de Santa María, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha practicado la búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros.

El simulacro ha terminado pasadas las 14.30 horas de este jueves. Cero víctimas. La ciudad está preparada si es que llega la gran ola.