Antonio Maíllo vuelve a la política andaluza: será candidato de Por Andalucía como candidato a la Junta

Antonio Maíllo Cordón (1966) será el candidato de Por Andalucía para las elecciones andaluzas del próximo año. Así lo han confirmado fuentes de la confluencia, que concita a IU y otras fuerzas de izquierda y que tenían hasta este mismo jueves a Ernesto Alba como previsible cabeza de cartel.

Maíllo no es nuevo en la política andaluza. Sí como número uno de la izquierda a la izquierda del PSOE ya fue diputado de la coalición -entonces llamada Adelante Andalucía- y número 2. En las elecciones de 2018, cabe recordar, cedió el primer puesto a Teresa Rodríguez, entonces líder de Podemos y con quienes IU iba en coalición.

Antes de eso ya era un diputado conocido y valorado. Su verbo ágil tensaba sobre todo a Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía, quien entre 2015 y 2018 gobernó con Ciudadanos. IU, de la que era representante Maíllo, le daba la réplica en cada sesión de control parlamentaria.

Cordobés, profundamente de izquierdas, profesor de Latín en la escuela pública, Maíllo es uno de los nombres con más tirón de la izquierda andaluza.

Cercano y culto en las distancias cortas, es la opción de consenso que debe plantar cara a la sólida mayoría absoluta de Juanma Moreno en la Junta, donde tiene ahora mismo 58 diputados, cuando la mayoría absoluta está en 55.

Sumar

Según fuentes de Por Andalucía, Maíllo ha aceptado la oferta que le han hecho quienes están ya en la coalición de izquierdas: Ernesto Alba (IU), persona de su entera confianza; Esperanza Gómez (Sumar) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

La 'puesta de largo' de Maíllo como candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta tendrá lugar este mismo viernes.

"Las formaciones que integran Por Andalucía ofrecerán una rueda de prensa para informar del acuerdo de la mesa de partidos para designar al candidato común del espacio a la Presidencia de la Junta de Andalucía", han señalado en la confluencia, aunque ya se sabe que el anuncio es que Maíllo vuelve.

Ernesto Alba

En la atención a los medios "presentes Ernesto Alba, en representación de IU Andalucía; Esperanza Gómez, por Movimiento Sumar Andalucía; y José Antonio Jiménez por Iniciativa del Pueblo Andaluz, acompañados de Antonio Maíllo, Coordinador Federal de Izquierda Unida, y otros dirigentes andaluces y provinciales de las tres formaciones".

Hay una circunstancia más que curiosa. Antonio Maíllo llega de nuevo a la política andaluza para liderar el proyecto de Por Andalucía. Proyecto en el que es más que probable que no esté integrado Podemos. El mismo Podemos con el que montó Adelante Andalucía para las elecciones de 2015.

En ese momento era Teresa Rodríguez quien dirigía Podemos en Andalucía y quien, después, se quedó con la marca de Adelante Andalucía. Hoy tampoco está en la primera línea de esa formación, puesto que se retiró de la primera línea.

Podemos

Así, en la izquierda andaluza, y salvo acuerdo de última hora, habrá tres papeletas: una por Por Andalucía -con Maíllo de candidato-; otra con Podemos, con Juan Antonio Delgado como candidato-; y Adelante Andalucía -con José Ignacio García como cabeza de lista-.

A la derecha de esta izquierda, el PSOE, con María Jesús Montero. Luego el PP, con Juanma Moreno como candidato. Y Vox, con Manuel Gavira, se espera, como candidato a la Presidencia.