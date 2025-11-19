La UCO cazó a uno de los cargos del PP del 'caso mascarillas' de Almería con 120.000 € dentro de una funda de almohada

El caso podría estar relacionado con el blanqueo de dinero en la compra de bienes de lujo y podría tener conexiones con bandas de tráfico de drogas y armas.

La investigación apunta a contratos irregulares durante la pandemia con una empresa sin experiencia sanitaria, presuntamente vinculada a amigos de los implicados, con cobro de comisiones y material en ocasiones defectuoso.

El sumario del caso recoge que los detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de Almería y su vicepresidente, están acusados de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil detuvo al alcalde de Fines (PP), Rodrigo Sánchez, tras interceptarlo con casi 120.000 euros en efectivo escondidos en una funda de almohada, relacionados con el 'caso mascarillas' en Almería.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), cazaron a Rodrigo Sánchez, alcalde del PP en Fines, Almería, sacando de una casa casi 120.000 euros en efectivo escondidos en una funda de almohada.

El dinero lo llevó a un coche, un Mercedes donde estaba su hijo, Rodrigo Sánchez López. Lo guardaron en el maletero, dentro de una caja de cartón, tal y como consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Ambos fueron detenidos por estos hechos.

También el presidente de la Diputación de Almería, el popular Javier Aureliano García y el vicepresidente de la institución y persona de confianza de Aureliano, Fernando Giménez en lo que se conoce como el 'caso mascarillas'.

Todos están acusados de posibles delitos de "cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales", señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El PP dio de baja de forma inmediata a todos los posibles implicados.

En el sumario del caso se relatan escenas como la de la funda de almohada. Pero hay más.

La Guardia Civil cree que el alcalde de Fines sacó ese dinero en efectivo de la casa de los padres de su sobrino -su hermana y su cuñado- porque los agentes ya estaban registrando la casa de su sobrino e hijo de la pareja, Óscar Liria, también detenido.

Si a Sánchez lo pillaron con casi 120.000 euros en efectivo, a Liria le intervinieron 26.000. Todo en billetes. Ahora tendrán que explicar cuál es su procedencia. La UCO cree que su origen estaría en una trama de compra de material para la pandemia de Covid-19.

Porque el caso de presunta corrupción que este martes ha sacudido Almería y al PP andaluz se inicia en 2020.

Entonces la Diputación de Almería adjudica de urgencia un contrato de suministro de mascarillas, monos y guantes a una empresa que no se dedicaba al sector sanitario, Azor Corporate. La empresa tiene como administrador a Killian López, amigo de la infancia de Óscar Liria.

En 2021 la Guardia Civil detiene a Óscar Liria Sánchez. El sobrino del alcalde de Fines. El mismo al que encontraron 26.000 euros en efectivo.

Entre los audios que maneja la Guardia Civil hay frases como "tu polla no para de maquinar". Lo dice Óscar Liria, sobrino del alcalde de Fines a Fernando Giménez, vicepresidente de la Diputación de Almería, otro de los ayer detenidos.

Se lo dice cuando Giménez le plantea que pueden buscar material sanitario para la pandemia, señalan los agentes.

El mismo Óscar López le dice también a Giménez que tiene "un colega que puede conseguir mascarillas". El dato es clave porque se sospecha que el "colega" sea el gerente de Azor Corporate, Killian López.

También hay frases llamativas que los investigadores achacan al presidente del PP de Almería y presidente de la Diputación. "La que estás liando con las mascarillas", espeta a Óscar Liria por la gestión del asunto.

La cuestión es que los agentes de la UCO no solo señalan que el material que compra se hace a una empresa sin experiencia en el sector sanitario de un "colega" de uno de los detenidos con precios por encima del mercado. Es que, además, en algunos casos era material defectuoso, añaden.

Tráfico de drogas y armas

Además, la investigación alerta del cobro de comisiones para la adjudicación de un contrato de 2 millones de euros para la compra de este material. Serían "entre 200.000 y 400.000" para "un político".

¿Qué pasó con ese dinero? Los agentes creen que se blanqueó. Además, en cuestiones tan curiosas como en la compra de una administración de lotería en Almería o en coches de lujo. También una vivienda.

Hay una derivada curiosa de este caso. Según consta en el sumario del caso, cuyo secreto levantó el juez a última hora de este martes, los agentes creen que esta presunta trama puede tener conexiones con bandas de tráfico de droga y armas.

La conexión del presidente de la Diputación y el municipio de Fines no solo está en el sumario de este presunto caso de corrupción.

Se da la curiosa circunstancia de que la Diputación que presidía Javier Aureliano García financió en 2021 un "espacio escénico" con más de 170 plazas en Fines. ¿Cómo se llama el espacio? Javier Aureliano García.

Hay una curiosa foto en la que se ve al propio Javier Aureliano García haciéndose un selfie delante del espacio escénico Javier Aureliano García. Javier Aureliano García con Javier Aureliano García en una autofoto de Javier Aureliano García. Costó alrededor de medio millón de euros.