El PP andaluz defiende su actuación "rápida y ejemplar" con los detenidos por el caso mascarillas en Almería

Las claves nuevo Generado con IA El PP andaluz destaca su actuación "rápida y ejemplar" tras la detención de altos cargos del partido por su presunta implicación en el caso mascarillas de Almería. Entre los detenidos figuran el presidente de la Diputación de Almería, su vicepresidente, el alcalde de Fines, su hijo, un técnico de Obras Públicas y empresarios locales; se ha confirmado una octava detención. El partido suspendió de militancia y cesó provisionalmente a los implicados, defendiendo el principio de inocencia mientras se esclarecen los hechos. El portavoz del PP andaluz, Toni Martín, ha comparado la reacción de su partido con otros casos de corrupción y ha criticado a la oposición por su postura ante lo sucedido.

El PP de Andalucía ha destacado su "rápida y ejemplar" actuación contra los detenidos de su partido por su presunta implicación en el 'caso mascarillas' cuya investigación dio este martes con la detención de los 'populares presidente de la Diputación de Almería, vicepresidente y alcalde de Fines.

Así lo ha señalado el portavoz del grupo parlamentario del PP, Toni Martín, quien ha subrayado que su partido "ha actuado en el minuto uno. No ha tenido que esperar a ningún tipo de documentos, declaraciones de ningún tipo, judiciales, ni de la Guardia Civil, ni informes de la UCO".

Así, pocas horas después de conocerse la detención de hasta tres altos cargos del PP en la presunta trama de mordidas a empresarios y compra de material para la pandemia, el partido dio de baja fulminante de militancia a estos arrestados.

Estas declaraciones llegan el mismo día que la Guardia Civil ha confirmado la detención de una octava persona acusada de ser parte de esta trama.

De esta forma, están arrestados el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; su vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, localidad almeriense, Rodrigo Sánchez; su hijo, con el mismo nombre; un técnico de Obras Públicas; y dos empresarios locales. A esos se suma una octava persona, cuya identidad no ha trascendido aún.

"Minuto uno"

Así, Martín ha comparado la reacción del PP andaluz en este caso con la del PSOE con la trama de Koldo y Santos Cerdán. "El PP de Andalucía ha actuado en el minuto uno. No ha tenido que esperar a ningún tipo de documentos, declaraciones de ningún tipo, judiciales, ni de la Guardia Civil, ni informes de la UCO", ha señalado.

"Estas personas han cesado en sus cargos de una manera provisional, de la misma manera que se les ha suspendido de militancia hasta que todo esto se pueda aclarar, porque, evidentemente, no vamos a romper el principio de inocencia al que todo el mundo tiene derecho", ha añadido.

"Pero la actuación tiene que ser contundente", ha añadido Martín, quien ha criticado las manifestaciones de los partidos de la oposición sobre lo ocurrido en la Diputación de Almería y sus efectos sobre el PP-A.

Millones de euros

Ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, si sabe algo de los "dos millones de euros de mordida" por obras en el Puente del Quinto Centenario de Sevilla.

Asimismo, Martín se ha dirigido al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, tras su "sobreactuada indignación" por lo ocurrido en Almería.

Martín le ha recordado que el único "portavoz parlamentario y el único candidato a presidente de la Junta que se ha tenido que ir de este Parlamento y dejar su escaño porque estaba imputado por fraude" ha sido el exdirigente de Vox Francisco Serrano.

"Así que menos golpes de pecho porque la corrupción desgraciadamente está en muchos sitios, no solamente donde le interese al señor Gavira", ha indicado Martín, apuntando que "el único partido que tiene abierto por la Fiscalía Anticorrupción una investigación formal por presunta financiación irregular es Vox".