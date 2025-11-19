Gobierno andaluz: "Montero dará a Cataluña primer plato, segundo, caviar y champán y a las demás, café y hambre"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz critica la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, acusando un trato de privilegio hacia Cataluña frente al resto de comunidades. La consejera Carolina España denuncia que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prioriza a Cataluña otorgándole "primer plato, segundo, caviar y champán", mientras al resto solo les ofrece "café y hambre". Andalucía reclama que el Gobierno central cumpla con las demandas que la propia Montero defendía cuando era consejera andaluza y rechaza la bilateralidad y los "privilegios para el independentismo". El Gobierno andaluz sostiene que, con el modelo actual y las negociaciones en curso, "Cataluña ganará y Andalucía perderá", reiterando su preocupación por la falta de prioridad para Andalucía en la agenda estatal.

El Gobierno andaluz ha criticado duramente la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez con respecto al nuevo modelo de financiación de las comunidades que, cree, dará a Cataluña "primer plato, segundo, postre, champán y caviar" mientras que al resto de regiones solo dará "café y hambre".

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien ha valorado la reunión que esta semana ha mantenido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades para hablar de los Presupuestos generales del Estado de 2026 y del posible nuevo modelo de financiación autonómica.

Para España, la propuesta del Ejecutivo central es inadmisible siempre que pase por una "bilateralidad" entre el Gobierno central y Cataluña y mientras Montero insista en los "privilegios a los independentistas".

"El Gobierno central no tiene a Andalucía en sus prioridades. Nos preocupa y molesta que en 7 años no haya tenido un minuto para pedir lo que pedía cuando era consejera", ha señalado España.

Así, Andalucía le pide a Montero "solo que cumpla con ella misma", en referencia a cuando era consejera de la Junta y pedía al Gobierno central que mejorara la financiación de la comunidad. "Pero los jefes mandan y vuelve a haber singularidad y privilegios para el independentismo", ha afeado la consejera portavoz.

Jefes

Frente a eso, ha señalado España, el Gobierno de Juanma Moreno no tiene "más jefes que los andaluces".

En todo caso, ha concluido España, "haga lo que haga" el Gobierno de Pedro Sánchez, "Cataluña ganará y Andalucía perderá". Esa es "la única verdad".

"El Gobierno de España sigue hablando de bilateralidad y singularidad por mucho que haya más recursos para todos, solo a unos les va a ofrecer primer plato, segundo plato y postre acompañado de champán y caviar. El resto de comunidades vamos a seguir con el café y pasando hambre", ha abundado la consejera.