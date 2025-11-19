Cae en Sevilla la mayor banda de aluniceros del sur de España: se especializaron en robar jamones, chorizos y tragaperras

Las claves nuevo Generado con IA Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan la mayor banda de aluniceros del sur de España, con siete detenidos responsables de 25 asaltos en varias provincias. El grupo, con base en Sevilla, robaba en comercios usando vehículos sustraídos para derribar puertas y muros, y en ocasiones cometía hasta cuatro robos en una sola noche. Entre los objetos robados se encontraban máquinas tragaperras, jamones, chorizos, productos gourmet y bicicletas de alta gama, todos de alto valor en el mercado. En los registros se hallaron productos robados, herramientas para delitos, inhibidores de alarma, armas de fuego y una plantación con más de 290 plantas de marihuana.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado en una operación conjunta la mayor banda de aluniceros del sur de España. En total hay siete detenidos, a los que se atribuyen 25 asaltos a comercios en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz.

La banda tenía su central en Sevilla. Desde la capital andaluza acudían a otros municipios cercanos, donde cometían los robos rompiendo con vehículos robados las puertas y muros de las tiendas que querían desvalijar.

Cae en Sevilla la banda de aluniceros más activa del sur de España

Según señalan la Policía Nacional y la Guardia Civil, los miembros de este grupo criminal tenían "una intensa actividad delictiva" en su historial. De hecho, los investigadores explican que llegaban a robar hasta cuatro establecimientos en una sola noche.

La investigación se inició cuando los agentes supieron de un coche robado en la localidad de Lebrija, en Sevilla el pasado mes de agosto. Esa misma madrugada, cuenta, usaron el vehículo para robar en varios locales.

Los agentes tiraron de ese hilo y descubrieron que eran siempre los mismos aluniceros los que sustraían productos de comercios del sur de España. Sobre todo, máquinas tragaperras, jamones y otros productos gourmet, así como bicicletas "de alta gama".

Tragaperras

"Los establecimientos hosteleros eran los principales objetivos elegidos por la banda, debido a la posibilidad del robo de máquinas recreativas con premio programado (comúnmente conocidas como “tragaperras”), convirtiéndose estas máquinas en el botín más codiciado por los integrantes del grupo criminal debido a su alto valor económico", señalan fuentes de la investigación.

Cuando los agentes estaban ya tras la pista de la banda, detectaron que hubo un cambio de comportamiento en los luego detenidos. Pasaron a centrarse en comercios de "alimentación gourmet" y productos ibéricos. Jamón, lomos, chorizos... Así como bicicletas de alta gama.

Cuando los localizaron, los agentes procedieron a la detención de los siete miembros de la banda en domicilios de Sevilla capital, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

"Alto valor"

En las casas de los aluniceros encontraron los jamones y demás productos ibéricos, así como las bicicletas, que en el mercado tenían un "alto valor" y las máquinas tragaperras.

Además, en los registros hallaron gran variedad de herramientas y vestimenta utilizada para la comisión de los robos, dispositivos de inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación incoar con más de 290 plantas de marihuana.

Tras la finalización de los registros, se procedió a la detención de siete personas, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaban de manera planificada y coordinada, a los que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.