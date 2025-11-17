Moreno pide que "todos luchen contra el bullying" el día que declaran las presuntas acosadoras de Sandra Peña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "a estudiantes y familiares" que "luchen contra el bullying" en los colegios de la comunidad. Así lo ha indicado durante el acto de entrega de los premios a los mejores expedientes de Formación Profesional, Bachillerato y Escuelas Artísticas de la región.

Así lo ha señalado Moreno en el mismo día que declaran ante la Fiscalía las tres presuntas menores de edad señaladas por el acoso a la niña Sandra Peña, quien se suicidó en Sevilla este curso tras, supuestamente, sufrir bullying por parte de esas compañeras.

El presidente andaluz ha pedido a los padres y estudiantes que se "esfuercen activamente" en que no haya acoso en los centros escolares de la comunidad "no consintiendo que nada ni nadie atente contra la estima o la integración de las personas".

Así, Moreno ha animado a toda la comunidad educativa a que "combatan" el bullying "en todas partes" y se defienda "la igualdad, la solidaridad" en las aulas.

El presidente andaluz, además, ha recordado cómo en el sistema público andaluz de educación se ha producido un refuerzo en el número de docentes. Una apuesta, ha señalado, que busca que los centros puedan trabajar "la diversidad como el tesoro que es".

"Sin miedos"

"Andalucía es ahora una tierra que cree en sí misma sin complejos ni miedos, que empieza a ser líder en muchos sectores", ha recordado Moreno, quien ha indicado que, como a los alumnos que este lunes reconocían su premio, "nadie le ha regalado nada a Andalucía".

El refuerzo de la plantilla que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz -ya son más de 108.000 docentes en la pública-, ha añadido Moreno, sirve para que los profesores de dicho sistema "estimulen, acompañen y motiven" a los alumnos. "Gracias a ellos también", ha señalado el presidente andaluz, quien también ha recordado a las familias.

"La familia es la verdadera red social", ha advertido Moreno, quien ha señalado que bajo esa palabra cabe "cualquier" forma de familia. "Defender la familia es defender lo que somos", ha añadido.

Para el presidente andaluz, los alumnos premiados representan "el espíritu de la Andalucía que quiere ser más capaz, mejor", algo que hace grandes a los estudiantes y también a las familias que les acompañan.