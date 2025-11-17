Andalucía llega 'a ciegas' a la reunión sobre el Presupuesto al no mandar el Gobierno la documentación: "Es un paripé"

El Gobierno andaluz ha llegado a 'a ciegas' a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha convocado el Ejecutivo central puesto que no les han hecho llegar la documentación necesaria.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien ha tachado de "paripé" el encuentro, donde han llegado sin la información necesaria.

La consejera, además, ha recordado cómo en la última reunión, el pasado mes de febrero, se enteraron "por los medios de comunicación" de la propuesta de quita de deuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había comunicado ya antes a "independentistas".

Para el Gobierno andaluz, la reunión de este lunes, donde han de fijarse los límites de gasto financiero de las comunidades de cara al nuevo Presupuesto de 2026, llega "tarde", cuando las cuentas de la comunidad ya se han aprobado en Consejo de Gobierno.

"En el Consejo se van a tratar los objetivos de estabilidad y de deuda. Unos objetivos que vienen muy tarde para la mayoría de las Comunidades Autónomas, que ya han elaborado y están tramitando sus presupuestos, como es el caso de Andalucía", ha abundado España.

Plazos

Para la consejera andaluza, los objetivos "deberían haberse presentado por parte del Gobierno antes del 30 de junio para guiar el camino de las autonomías en la elaboración de sus presupuestos y establecer, por ejemplo, el porcentaje de déficit", algo que no ha ocurrido.

Eso ha obligado a comunidades como Andalucía, señalan fuentes del Gobierno andaluz, a preparar sus Presupuestos de 2026 sin información clave.

Aún así, ha subrayado la consejera, el proyecto de cuentas de la comunidad para el próximo año "se ha elaborado en equilibrio o déficit cero", destacan fuentes de la Junta. Eso, ha indicado España, es "lo más responsable".

Además, ha enmarcado que el Gobierno andaluz ha seguido "el calendario legal para la elaboración de su presupuesto", que ya ha sido presentado en el Parlamento y aprobado en el debate de totalidad.

Con las cuentas andaluzas ya en el Parlamento y tras superar el debate de enmiendas a la totalidad, no es ya momento de cambios, ha afeado España. Ni los objetivos de estabilidad ni de gasto, cuestiones que se han fijado en la norma andaluza.

Por otro lado ha tildado de igual forma el abordaje del Sistema de Financiación Autonómica de "paripé" dado que, asegura, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha explicado que no va a plantear ninguna reforma del Sistema, sino que va a informar de lo hecho hasta ahora, que es prácticamente nada".

"El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) de 2009 no sólo está obsoleto, sino que es muy perjudicial con Andalucía y debe reformarse de una vez. Le resta cada año a los andaluces 1.528 millones de euros, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la cantidad que deberían recibir para estar en la media española", ha asegurado la titular.

Financiación

Por ello ha insistido en la necesidad de llevar a cabo un Fondo Transitorio de Nivelación que "compense a Andalucía de su infrafinanciación". Al tiempo, ha advertido de que, en caso de que se llevase a cabo una reforma del mencionado Sistema de Financiación, la comunidad exigirá que "se parta desde lo acordado en el Parlamento en 2018, propuesto por el PSOE y con el voto favorable del PP".

Cabe enmarcar que al respecto se pronunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que avanzó que el objetivo andaluz en la reunión sería pedir 4.000 millones de euros en financiación extra, una cifra que ya pidió la ministra Montero en 2018. "No vamos a pedir más que ella", expresó el presidente, circunscribiendo esa cifra al dinero adeudado a su región mientras se revisa el modelo de financiación autonómica.

No obstante, España ha expresado que teme que ninguna de estas medidas se llegue a plantear realmente, ya que la ministra Montero, asegura, "ha desinflado públicamente todas las expectativas de Andalucía". Considera que la convocatoria llega "tarde, con los presupuestos andaluces prácticamente tramitados y con los asuntos aún a medio resolver".

De esta forma, la reunión de las autonomías y el Gobierno central este lunes, según la consejera, responde más a una estrategia de imagen del Ministerio que a un verdadero acuerdo.

Montero, a juicio de la consejera, pretende mostrar capacidad de aprobar un presupuesto para 2026, aunque es consciente de que no contará con el apoyo de las Cortes Generales, dado que antiguos socios "ya han dejado claro su rechazo".