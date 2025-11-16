Toni Martín: "Vox ha aprendido lo peor de la política en un cuarto de hora, no es un partido amigo, quieren sustituirnos"

"El PP no va a traicionar sus principios: Andalucía seguirá siendo moderada”. “El PSOE andaluz ha pasado de marcar el paso al PSOE de España a ser su franquicia”. “Qué manera tan rara de privatizar tiene Moreno, hemos pasado de 9.000 a 16.200 millones en Sanidad”.

Antonio (Toni) Martín Iglesias (Los Ángeles, EEUU, 1966), es el portavoz del grupo parlamentario del PP en Parlamento de Andalucía.

Azote del PSOE desde su tribuna en la Cámara andaluza, está vinculado al PP desde que tenía solo 23 años y acababa de terminar la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla. Sin embargo, su primer puesto en política fue como jefe de prensa del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Sevilla.

Se siente, de hecho "más periodista que político". Eso se nota porque sabe cómo dar titulares "Vox no es un partido amigo, vienen a intentar sustituirnos"; "María Jesús Montero es mala candidata: su mochila es de esas que tiran de espalda".

Martín apostó por Juanma Moreno, reconoce él mismo, cuando poca gente más lo hizo. Salió bien la jugada, pero podría haberle costado mucho. Cuando quienes apoyaban al ahora presidente de la Junta cabían en un taxi, él ya estaba allí.

Acaban de salir del XVII Congreso del PP andaluz que ha reelegido a Juanma Moreno como presidente del PP por el 99% de los votos, ¿ha servido el 'cónclave' para lanzar la campaña a las elecciones andaluzas?

El PP de Andalucía tiene un liderazgo absolutamente incontestable, unánime, que ha conseguido aglutinar a la unanimidad del partido. Todo el mundo está de acuerdo en que tenemos el mejor líder de la historia del PP de Andalucía y el mejor líder político de Andalucía en general. Ha conseguido lo que para gente de mi edad era impensable, que un día el Partido Popular pudiera gobernar con mayoría absoluta en Andalucía.

Entonces, ¿el congreso es el primer acto de campaña?

Además de un reconocimiento a todo el trabajo de Juanma Moreno, ha sido un llamamiento a Andalucía. Esta estabilidad que se ha conseguido nos ha permitido llegar hasta aquí: creamos más empleo que nadie en España; crecemos más que la media de España, 8 de cada 10 empresas nuevas en España son andaluzas. Y todo eso además bajando los impuestos e invirtiendo más que nunca en Sanidad, Educación y políticas sociales. Si queremos poner eso en peligro... Hay que apostar por la estabilidad.

¿PP o inestabilidad?

En este momento de tanto ruido y tanta crispación, machista, de tanta polarización, el PSOE plantea que plantea no subir ellos, porque no pueden, sino que suba la extrema derecha. A ver si así rompen la estabilidad. Hay que decirle a los andaluces que la pregunta es clara: "¿Estabilidad y crecimiento de Andalucía? Sí. ¿Ruptura de la estabilidad y vuelta al pasado? No.

Toni Martín, durante la entrevista. EE Sevilla

Durante el congreso del PP andaluz Elías Bendodo dijo que Feijóo quería aplicar en España el modelo de gobierno de Juanma Moreno, la 'vía andaluza'. ¿Se ha impuesto el camino de Moreno frente al de Isabel Díaz Ayuso?

Lo mejor que tiene el Partido Popular es la capacidad de adecuarse a la idiosincrasia de los ciudadanos que viven en cada comunidad. El Partido Popular de Madrid no puede ser igual que el Partido Popular de Andalucía porque los madrileños no son iguales que los andaluces. Esto no es una competición de qué modelo es el que hay que poner.

Entonces, ¿Moreno o Ayuso?

Cuando Feijóo sea presidente, que lo va a hacer muy prontito, va a saber con toda seguridad cuál es el modelo que quieren los españoles. Habrá dosis de lo que es el PP de Andalucía y habrá dosis de lo que sea el PP de Madrid o el PP de Galicia pero ya te digo que lo más importante es darle respuesta a los ciudadanos, la que ellos quieran y necesiten.

¿Cómo casa la distancia con Vox que marcó Feijóo el pasado fin de semana con su pacto con ellos en la Comunidad de Valencia, por ejemplo?

Vox no es un partido aliado y amigo que venga a echarnos una mano. Vox es un partido que lo que viene es a intentar sustituirnos. Esa es la realidad. O al menos darle un bocado al electorado del Partido Popular. ¿Qué es lo que pasa? que luego en determinado sitio es necesario generar una gobernabilidad. Es muy difícil que tengamos un acuerdo con el PSOE, porque lo que estamos viendo es el Partido Socialista de otra época, quizás hubiera sido un partido con el que nosotros pudiéramos haber llegado a acuerdos, pero con este Partido Socialista de Pedro Sánchez es imposible. Viven rodeados por la corrupción, se cargan la separación de poderes, la justicia... Nosotros no podemos llegar a acuerdos con ellos. ¿Qué opción queda para la gobernabilidad? Pues o gobernar solo o quien quiera sumarse.

"Desde el primer momento reconocimos el problema del cribado del cáncer de mama y pedimos perdón, eso es fundamental para poder avanzar con respeto y sensibilidad” Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía

Con Vox, entonces...

Al final en Vox están aprendiendo lo peor de la política en un cuarto de hora. Dentro de su estrategia se han dado cuenta de que gobernando se desgasta uno y han huido, yo creo que de una manera bastante cobarde de los gobiernos en los que han participado con el Partido Popular. El objetivo del PP en Andalucía es el mismo que en España y el mismo que en cualquier sitio. Es una mayoría suficiente para formar una estabilidad solos.

¿Temen que Vox les arrebate votos en Andalucía?

Tenemos la seguridad de que la inmensa mayoría de los andaluces se sitúa en un espacio de moderación. La gente se define más bien como moderada o radical. La inmensa mayoría de los andaluces se siente muy representada por Juanma Moreno y por el Partido Popular. A los hechos y a los resultados electorales me remito: hemos ganado cuatro elecciones seguidas en Andalucía.

¿Y el PSOE?

El PSOE y el machismo han llegado al convencimiento de que la única opción que pueden tener si quieren subir algo es romper la moderación de los andaluces, porque en la moderación ya el espacio está ocupado, ya por el Partido Popular y por Juanma Moreno. Generan crispación buscando que ellos y Vox se beneficien. Ellos no suben en las encuestas, lo hace Vox, pero eso parece que les vale. El PSOE lleva años lanzando mensajes de cuidado que viene la extrema derecha, pero al final resulta que son sus nuevos cuñados porque al final se acaban entendiendo a la perfección con ellos. Entonces los objetivos son comunes y aunque cada uno desde su extremo o desde su sitio esté haciéndolo de una manera, pero obviamente comparten ese objetivo común, el intento de la ruptura de esa mayoría y de esa estabilidad en Andalucía.

“El PSOE manipula el dolor de las personas ante situaciones tan delicadas como esta, y eso es lo último que se debe hacer en política” Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía

¿Qué les parece María Jesús Montero como candidata del PSOE?

A mí me ha parecido un error desde el primer momento porque su mochila es de esas que tiran de la espalda. Ha formado parte de todos los gobiernos de la corrupción en Andalucía y forma parte del Gobierno de la corrupción en España. Como ministra ha hecho muchísimo daño cada vez que ha tenido la oportunidad a Andalucía, por ejemplo, evitándonos ese sistema de financiación que desde hace tantos años necesitamos y que ella misma exigía a grito pelado a Rajoy cuando era consejera.

¿Qué candidato le hubiera generado más preocupación?

Bueno, yo en eso tampoco me meto. Pero es verdad, cualquiera lo hubiera tenido muy difícil, cualquiera que no fuera desafiante con Sánchez. El problema que tiene el PSOE ahora mismo en Andalucía es que ha perdido lo que siempre fue. Antes era el partido que le marcaba el paso al PSOE de España y ahora es una franquicia.

Sobre la crisis del cribado de cáncer de mama: ha habido dimisiones, ceses y planes de choque y a largo plazo. ¿Dan por cerrado el asunto?

Lo que hay que hacer es seguir trabajando para terminar de solucionar el problema con todas las mujeres que lo han sufrido. Es un tema muy humano y demasiado delicado para decir algo tan fácil como cerrado o no cerrado.

¿Se reaccionó bien a esta crisis?

Desde el primer momento reconocimos el problema y pedimos perdón. Eso es fundamental y podemos comparar con el Gobierno de España, que no reconoce ni pide perdón por absolutamente nada. En segundo lugar, pusimos sobre la mesa una solución y se hizo con ese plan que se presentó y dando una fecha concreta que fue el 30 de noviembre para terminar de atender a todas y cada una de las mujeres afectadas por este error. A continuación se hizo una asunción de responsabilidades políticas. Lo que hay que hacer es tratar a todo el mundo con respeto, con sensibilidad, con humanidad y darle una solución. De la misma manera que lo último que se puede hacer es intentar manipular y utilizar el dolor de las personas ante situaciones como esta. Y eso es lo que ha hecho desde el primer día el PSOE.

“Lo importante es tratar a todo el mundo con humanidad, dar una solución y no esconderse detrás de discursos vacíos” Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía

¿Están privatizando la Sanidad, como les acusa el PSOE?

Eso nos dicen, que estamos privatizando. Claro, tú intentas con argumentos y datos oficiales decir que eso no es verdad, pero aunque saques los datos, los expliques, los cuentes, la reacción del PSOE vuelve a ser decir, usted está privatizando. Entenderse con alguien así es como entenderse con un marciano. Es decir, ¿cómo va a estar privatizando la sanidad un gobierno que coge la sanidad con 9.000 millones de presupuestos, que eso es lo que dedicó el PSOE en su último año de gobierno, y se lleva la inversión a 16.200 millones? ¡Qué manera tan rara de privatizar tiene Juanma Moreno! Cogen la sanidad con 100.000 profesionales y se va a 130.000 profesionales. Una manera carilla de privatizar, elevar a 30.000 profesionales en la sanidad pública. El ataque además llega del partido de una señora que dedicaba el 4,60% del presupuesto de la salud pública en Andalucía a concertar con las privadas cuando el Gobierno de Juanma Moreno nunca ha llegado a dedicar el porcentaje que dedicó ella a los conciertos sanitarios.

¿Les preocupa la manifestación del pasado domingo?

Ya lo dijo el presidente: todos los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y además eso es un éxito de la democracia, que puedan hacerlo. Pero luego hay una realidad que analizar. La Sanidad tiene más profesionales y centros sanitarios que nunca. Decir que esto es el hundimiento de la sanidad, a mí me parece que tiene más que ver con un ataque directo al Gobierno de Juanma Moreno que con la realidad.

Le cambio de tema: vivienda. ¿Qué se puede hacer cuando un piso de alquiler de 50 metros cuesta 1.000 euros al mes en Sevilla?

La vivienda es ahora mismo uno de los dos o tres problemas más importantes que hay en Andalucía y en España. No deberíamos haber llegado hasta aquí. Es verdad que los gobiernos también tienen que tener una labor de previsión, no solo de atacar problemas, sino de ver venir el problema que vamos a tener encima 20 años después. En eso hemos fallado, todos, todos los gobiernos que ha habido en España. Pero claro, si además de eso se aprueba por cesiones a partidos radicales que gobiernan contigo en España, leyes como la que Pedro Sánchez ha puesto en vigor con la vivienda, pues claro, al final lo veníamos avisando, lo que iba a pasar y ha pasado. Si se pierde la seguridad jurídica por parte de los propietarios, si se permite que la ocupación sea algo prácticamente no castigado y prácticamente casi fomentado, si no se pone suelo a disposición de las instituciones, de las administraciones y de las empresas para que construyan, si no se simplifica la burocracia para todo ese proceso, pues claro... Aquí hemos intentado coger todo por los cuernos. La ley que se va a aprobar es una ley valiente en ese sentido, que apuesta por todo lo contrario de la ley nacional, por la desburocratización de los trámites administrativos que permitan que la construcción sea la puesta a disposición de los ciudadanos, sea más rápido. También por darle un tratamiento fiscal más beneficioso. Y por la construcción de vivienda protegida.

“La Sanidad andaluza tiene hoy más profesionales y más centros que nunca, ésa es la verdadera realidad” Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía

En lo nacional han dicho que si Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales, Moreno convoca las andaluzas el mismo día. ¿Sánchez llegará a la 2027?

Lo tiene muy complicado. Ya no es una cuestión de respeto al Parlamento, que no le tiene ninguno. Pero es que sin el Parlamento no se puede gobernar. Y luego vamos a empezar a tener resultados de todo ese proceso de la justicia, que es lenta, pero va caminando. Su fiscal general, su mujer, su hermano, dos de sus secretarios de Organización... Todos en juicios por presunta corrupción.

Si no consiguen mayoría absoluta en las próximas elecciones, ¿pactarán con Vox? ¿Hay líneas rojas en ese caso?

Yo conozco al presidente Moreno y le puedo que la Andalucía del futuro, si está el Partido Popular en el Gobierno, no va a traicionar ninguno de sus principios.

¿Se vería de consejero en la próxima legislatura?

Mi trabajo como portavoz me ha colmado un poco todo lo que yo quería hacer en política. No me planteo más cosas ni mejores ni más altas ni más bajas.