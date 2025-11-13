Tragedia en Granada: muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda
En el incendio, ocurrido en la calle San José en el núcleo de Gabia La Grande, ha resultado herido otro menor de edad.
Una niña de 6 años ha muerto y otro menor de edad ha resultado herido en el incendio de una vivienda este jueves en la localidad granadina de Las Gabias, según informa el 1-1-2 Andalucía.
De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia La Grande a las 17:15 horas.
A esa hora varios testigos han alertado de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores.
En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.