Tragedia en Granada: muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda

Una niña de 6 años ha muerto y otro menor de edad ha resultado herido en el incendio de una vivienda este jueves en la localidad granadina de Las Gabias, según informa el 1-1-2 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia La Grande a las 17:15 horas.

A esa hora varios testigos han alertado de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.