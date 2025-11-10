El Vaticano investiga al obispo de Cádiz acusado de un caso de abuso sexual de menores a finales de los años 90

Las claves nuevo Generado con IA El tribunal de la Nunciatura en España ha abierto una investigación al obispo de Cádiz, Rafael Zorzona, por un presunto caso de abuso sexual a un menor en los años 90, cuando ejercía en Madrid. El tribunal de la Rota, con sede en Madrid, es el encargado de la investigación, ya que los hechos habrían prescrito en la justicia civil. El Obispado de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones, calificándolas de "muy graves y además falsas", y ha suspendido la agenda del obispo, que también está recibiendo tratamiento contra un cáncer agresivo. El denunciante, que tenía entre 14 y 20 años en el momento de los hechos, llevó el caso a la Iglesia, que ha admitido la denuncia a trámite; el Obispado se compromete a colaborar con la justicia eclesiástica.

El tribunal de la Nunciatura en España ha abierto una investigación al obispo de Cádiz, Rafael Zorzona, por un presunto caso de abusos sexuales a un menor en los años 90, cuando aún no estaba en el sur de España sino que ejercía su ministerio en Madrid.

Según fuentes del Arzobispado de Sevilla, del que depende orgánicamente el de Cádiz, la investigación no se lleva desde la capital andaluza sino que es el tribunal de la Rota, con sede en Madrid, el que se encarga de la cuestión, que en todo caso habría prescrito en la justicia civil.

Desde el Obispado de Cádiz y Ceuta niegan que la cuestión sea como ha adelantado El País este lunes y señalan que son acusaciones "muy graves y además falsas".

En todo caso, desde el Obispado han suspendido la agenda de Zorzona hasta que se calme un poco la situación, muy agitada tras hacerse pública la investigación. También porque el alto cargo de la Iglesia recibe "un tratamiento de un cáncer agresivo".

"Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", subrayan fuentes del Obispado de Cádiz.

En los años 90

En todo caso, desde Cádiz anuncian que colaborarán en "todo" lo que les requieran desde la justicia eclesiástica e insisten en la presunción de inocencia del obispo en tanto se demuestre lo contrario.

Los hechos, según desvelan varios medios, habrían ocurrido entre los años 90 y los 2000. Relatan que el obispo estaría acusado de haber besado y "tocado las partes íntimas" de un menor que, en el momento de los presuntos hechos, tendría entre 14 años y 20.

Fue el joven el que llevó a la Iglesia la denuncia, quienes la admitieron a trámite. Eso, subrayan desde Cádiz, no quiere decir que sea cierta, aunque haya abierta una investigación sobre la cuestión.